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Utgått
SHC1300/10
Trådlös bekvämlighet med infraröd överföring
I de här infraröda sladdlösa hörlurarna i full storlek kombineras kvalitet och bekvämlighet för antingen TV- eller musikunderhållning i hemmet.
32 mm element/sluten baksida
Over-ear
Med mycket hög frekvensmodulering (RF) för överföringslänken garanteras skarp och tydlig mottagning.
Det tåliga lättviktsmaterialet i de här Philips-hörlurarna gör dem bekväma, så att du kan lyssna längre.
2.9
av 5
46
Recensioner
rinoceronte
31/12/2020
Italia
Ottimo prodotto,
ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio
Fördelar
sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni
Nackdelar
niente da segnalare.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Datum för användning 2018-12-31
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Datum för användning 2018-12-31
02/11/2019
France
très solide
Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.
Fördelar
Il fait ce pourquoi je l'ai acheté
Nackdelar
visiblement Philips ne le produit plus
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Datum för användning 2017-11-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Datum för användning 2017-11-02
Herminie
27/01/2019
France
Super, je ne veut que celui ci.
Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Batterier medföljer inte