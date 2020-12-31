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Utgått

Trådlösa Hi-Fi-hörlurar

SHC1300/10

2.9

| (46) Recensioner

Trådlös bekvämlighet med infraröd överföring

I de här infraröda sladdlösa hörlurarna i full storlek kombineras kvalitet och bekvämlighet för antingen TV- eller musikunderhållning i hemmet.

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För TV

Trådlös bekvämlighet med infraröd överföring

  • 32 mm element/sluten baksida

  • Over-ear

Enkla att installera

Radiosystem med hög frekvens garanterar tydlig och skarp mottagning

Med mycket hög frekvensmodulering (RF) för överföringslänken garanteras skarp och tydlig mottagning.

Lätt design gör den bekväm att använda under lång tid.

Det tåliga lättviktsmaterialet i de här Philips-hörlurarna gör dem bekväma, så att du kan lyssna längre.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.9

av 5

46

Recensioner

31/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto,

ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio

Fördelar

sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni

Nackdelar

niente da segnalare.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Datum för användning 2018-12-31

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Datum för användning 2018-12-31

02/11/2019

France

France

très solide

Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.

Fördelar

Il fait ce pourquoi je l'ai acheté

Nackdelar

visiblement Philips ne le produit plus

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Datum för användning 2017-11-02

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Datum för användning 2017-11-02

27/01/2019

France

France

Super, je ne veut que celui ci.

Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC1300 Casque hi-fi sans fil

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  1. Batterier medföljer inte