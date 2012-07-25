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Utgått

Trådlösa hörlurar

SHC2000/10

3.7

| (15) Recensioner

Trådlös bekvämlighet med infraröd överföring

Med trådlösa TV-hörlurar från Philips kan du titta på dina favoritprogram via en jämn överföring. Ta del av hållbar bekvämlighet tack vare de självjusterande inre huvudbanden.

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Laddningsbara

Trådlös bekvämlighet med infraröd överföring

  • Over-ear

  • Svart

Trådlös IR-överföring ger rörelsefrihet

Trådlös IR-överföring gör att du slipper problemet med kablar.

Radiosystem med hög frekvens garanterar tydlig och skarp mottagning

Med mycket hög frekvensmodulering (RF) för överföringslänken garanteras skarp och tydlig mottagning.

Lätt design gör den bekväm att använda under lång tid.

Det tåliga lättviktsmaterialet i de här Philips-hörlurarna gör dem bekväma, så att du kan lyssna längre.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

15

Recensioner

2

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones.

Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC2000 Wireless Headphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC2000 Wireless Headphone

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

a good product for nighy time listening

I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC2000 Wireless hi-fi headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC2000 Wireless hi-fi headphones

31/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Clear sound, no hiss

I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC2000 Wireless Headphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC2000 Wireless Headphone

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