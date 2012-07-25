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Utgått
SHC2000/10
Trådlös bekvämlighet med infraröd överföring
Med trådlösa TV-hörlurar från Philips kan du titta på dina favoritprogram via en jämn överföring. Ta del av hållbar bekvämlighet tack vare de självjusterande inre huvudbanden.
Over-ear
Svart
Trådlös IR-överföring gör att du slipper problemet med kablar.
Med mycket hög frekvensmodulering (RF) för överföringslänken garanteras skarp och tydlig mottagning.
Det tåliga lättviktsmaterialet i de här Philips-hörlurarna gör dem bekväma, så att du kan lyssna längre.
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3.7
av 5
15
Recensioner
Stevethetaxi
25/07/2012
United Kingdom
Great headphones.
Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC2000 Wireless Headphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC2000 Wireless Headphone
downlands
02/10/2011
United Kingdom
a good product for nighy time listening
I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC2000 Wireless hi-fi headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC2000 Wireless hi-fi headphones
KFOC
31/07/2011
United Kingdom
Clear sound, no hiss
I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC2000 Wireless Headphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC2000 Wireless Headphone