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Utgått

Trådlösa Hi-Fi-hörlurar

SHC8525/00

3.9

| (31) Recensioner

Suverän trådlös musik

Lyssna på musik överallt i hemmet. De här bekväma stereohörlurarna har HiFi-ljudåtergivning.

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Suverän trådlös musik

  • Laddningsdocka

  • FM-överföring

40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion

40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion

Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka och ett ljud utan hörbar distorsion.

3-vägsjustering ger bättre passform och högre basprestanda

Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.

Förvara och ladda upp mottagaren på dockningsstationen

Förvara och ladda upp mottagaren på dockningsstationen när den inte används. På så sätt är den klar att använda när du vill.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

31

Recensioner

28/08/2020

België

België

Blijft hopelijk nog lang werken

Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.

Fördelar

Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit

Nackdelar

Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Datum för användning 2018-08-28

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Datum för användning 2018-08-28

10/12/2018

België

België

Zeer goede koptelefoon

Maar spijtig genoeg heeft mijn koptelefoon het na 15 jaar , denk ik , ik weet niet meer precies wanneer ik hem gekocht heb , het begeven . Of de batterijen zijn kapot of het toestel werkt niet meer . Ben er al die tijd zeer gelukkig mee geweest en ik denk erover om opnieuw zo'n koptelefoon te kopen . Ik heb hem nog bij Neckermann gekocht , denk in 2003 .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8525 Wireless hi-fi headphones

25/10/2015

Italia

Italia

Verifierad köpare

molto buono

E' un prodotto con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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