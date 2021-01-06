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Utgått
SHC8545/00
Suverän trådlös musik
Lyssna på musik överallt i hemmet. De här bekväma stereohörlurarna har HiFi-ljudåtergivning med automatisk justeringsfunktion.
Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om du är i ett annat rum.
Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.
Du behöver bara trycka på den praktiska finjusteringsknappen på hörlurarna för att aktivera den mikroprocessorstyrda krets som ställer in sändningsfrekvensen för bästa möjliga mottagning och ljudkvalitet.
3.3
av 5
8
Recensioner
PIRATA 1954
06/01/2021
España
MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO
ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.
Fördelar
TODO
Nackdelar
LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Datum för användning 2019-01-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Datum för användning 2019-01-06
Juddel72
16/09/2020
Deutschland
2010 gekauft und seither ohne Probleme
Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.
Fördelar
Viele
Nackdelar
Keine
Den här recensionen skrevs för SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Datum för användning 2018-09-16
Den här recensionen skrevs för SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Datum för användning 2018-09-16
indaleci
17/12/2013
España
Este producto posee unas características excelentes.
El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico