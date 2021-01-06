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Utgått

Trådlösa HiFi-hörlurar

SHC8545/00

3.3

| (8) Recensioner

Suverän trådlös musik

Lyssna på musik överallt i hemmet. De här bekväma stereohörlurarna har HiFi-ljudåtergivning med automatisk justeringsfunktion.

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med automatisk justering för extra bekvämlighet

Suverän trådlös musik

Trådlös FM-överföring ger rörelsefrihet

Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om du är i ett annat rum.

3-vägsjustering ger bättre passform och högre basprestanda

Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.

Automatisk finjustering förenklar finjustering av mottagningsfrekvensen

Du behöver bara trycka på den praktiska finjusteringsknappen på hörlurarna för att aktivera den mikroprocessorstyrda krets som ställer in sändningsfrekvensen för bästa möjliga mottagning och ljudkvalitet.

Tekniska specifikationer

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3.3

av 5

8

Recensioner

06/01/2021

España

España

MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO

ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.

Fördelar

TODO

Nackdelar

LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Datum för användning 2019-01-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Datum för användning 2019-01-06

16/09/2020

Deutschland

Deutschland

2010 gekauft und seither ohne Probleme

Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.

Fördelar

Viele

Nackdelar

Keine

Den här recensionen skrevs för SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Datum för användning 2018-09-16

Den här recensionen skrevs för SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Datum för användning 2018-09-16

17/12/2013

España

España

Este producto posee unas características excelentes.

El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

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