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Utgått

Trådlösa HiFi-hörlurar

SHC8585/00

4.3

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Din personliga hemmabio

Vi uppfattar ljud i tre dimensioner, därför är en tredimensionell ljudbild det mest engagerande sättet att lyssna på musik och hemmabio.

Visa alla fördelar

Totalt uppslukande trådlöst surround-ljud

Din personliga hemmabio

Formgjutna öronkuddar ger bekväm passform

De ergonomiska öronkuddarna fördelar belastningen jämnt så att hörlurarna blir skönare att bära.

Automatisk finjustering förenklar finjustering av mottagningsfrekvensen

Du behöver bara trycka på den praktiska finjusteringsknappen på hörlurarna för att aktivera den mikroprocessorstyrda krets som ställer in sändningsfrekvensen för bästa möjliga mottagning och ljudkvalitet.

3-vägsjustering ger bättre passform och högre basprestanda

Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

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07/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

the best i have bought.

hi, this is the best out and I have enjoyed every min

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHC8585 Wireless home cinema headphones

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28/04/2016

Deutschland

Deutschland

Nicht billig, aber gut!

Der Klang ist sehr gut. Die Surround-Funktion steigert das noch etwas. Die Akku-Laufzeit ist gut mit 6 Std. und mehr (je nach Akku). Die Funk-Reichweite ist genial! Ich geh damit nach draußen und reparier mein Rad. Störeinstrahlung: Nichts, das ist einwandfrei. Design ist standesgemäß. Bedienung ist ok., nur das Auflegen in die Ladeschale muss bewusst erfolgen (= kurz nachschauen, ob die Lade-Kontroll-LED angeht). Dafür ist es bequemer, als einen Stecker einzustecken. Der Tragekomfort ist topp, obwohl der Kopfhörer gar nicht so leicht ist - er stört nicht. Die Abschirmung von Außengeräuschen hat den richtigen Level= man bekommt noch etwas mit, was im Raum ist, kann gleichzeitig seine Sendung verfolgen. Das geschlossene, ohrumschließende Prinzip ist besser als ein offenes. Die Verständlichkeit von Sprache ist topp und auch Musik kann er gut darstellen. Die Lautstärke ist für Hifi-Einsatz etwas klein, was vermutlich mit gesetzlichen Auflagen zu tun hat. Einziger Makel: Bei den Akkus (Typ Micro AAA) war der Hersteller daran interressiert, dass man Orig-Akkus nimmt. Im Akkufach sind Zusatzkontakte verbaut, damit nur Orig-Akkus geladen werden. Man kann Standard-Akkus verwenden, indem man dort die unteren 10 mm der Plastikummantelung der Akkus entfernt. Es ist doch gerade ein Vorteil, dass man keine teuren Spez.-Akkus kaufen muss - dann sollte der Hersteller mit diesem Vorteil punkten und ihn nicht wieder aufheben für eine paar Euro Gewinn. Hier fand ja keine Reduzierung des Kaufpreis statt, die über spätere Zubehörkäufe kompensiert werden müsste. Alles in Allem: Ein gutes Teil!

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Den här recensionen skrevs för SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer

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30/10/2011

France

France

excellente restution du son; portée bonne

Quelques interférences mais essentiellement dû à l'emplacement de l'émetteur. un point faible: l'émetteur a laché au bout d'un an: un canal hors fonction: je confirme cela ne vient pas du casque (essayé avec un nouveau émtteur). Casque confortable: essais : jazz; van halen; Amy mac donald: résultat: pas d'attaque, aigu et basse faibles et trop arrondi.mais bon ce n'est qu'un casque pas une chaine de 1000W!

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