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Utgått
Kristallklar ljudöverföring
Philips digitala trådlösa HiFi-hörlurar ger bästa möjliga ljudmottagning. Allt bakgrundsljud elimineras så gott som helt och du får kristallklart ljud i lurarna. Dockningsstationen med laddning och indikator för batteristatus gör det enkelt att ladda batterierna.
Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.
Ljudsignalen är digital ända från sändningslänken upp till hörlurarna, vilket garanterar toppkvalitet och enastående skydd mot störningar.
Med det vadderade huvudbandet som justeras automatiskt och har material som andas håller du dig sval och bekväm vid användning under långa perioder.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
jsmulders
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
spanjool
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone