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Utgått
SHE1405BK/10
Bli uppslukad av en poddsändning. Bli rörd av musik. Ett ovalt akustiskt rör och tre storlekar på utbytbara gummiproppar ger perfekt passform. Lyssna bekvämt och njut av bra passiv brusreducering.
Ta emot ett samtal, pausa spellistan. Allt utan att röra vid din smarttelefon tack vare den inbyggda fjärrkontrollen.
De här in-ear-hörlurarna har en 1,2 m lång kabel. En mjuk gummiplugg mellan hörlurarna och kablarna skyddar kabelanslutningen och ser till att ljudet flödar.
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