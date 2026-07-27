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  • Starka låtar. Tydliga samtal.
  • Starka låtar. Tydliga samtal.
  • Starka låtar. Tydliga samtal.

Utgått

In-ear-hörlurar med mikrofon

SHE1405BK/10

Starka låtar. Tydliga samtal.
Växla från spellista till poddsändning till samtal på ett ögonblick. Perfekt inställda akustiska neodymelement och passiv brusreducering ger tydligt ljud. Hitta din perfekta passform med utbytbara gummiproppar i tre storlekar.
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Spela musik och prata

Starka låtar. Tydliga samtal.

Tydligt ljud

Bli uppslukad av en poddsändning. Bli rörd av musik. Ett ovalt akustiskt rör och tre storlekar på utbytbara gummiproppar ger perfekt passform. Lyssna bekvämt och njut av bra passiv brusreducering.

Inbyggd fjärrkontroll. Växla enkelt från spellista till samtal

Ta emot ett samtal, pausa spellistan. Allt utan att röra vid din smarttelefon tack vare den inbyggda fjärrkontrollen.

1,2 m kabellängd

De här in-ear-hörlurarna har en 1,2 m lång kabel. En mjuk gummiplugg mellan hörlurarna och kablarna skyddar kabelanslutningen och ser till att ljudet flödar.

Tekniska specifikationer

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