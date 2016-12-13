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  • Starka toner, pulserande bas
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Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHE3705BK/00

3.8
| (6) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Starka toner, pulserande bas
Philips MyJam Vibes in-ear-hörlurar med ovalt rör för komfort och vakuummetaliserad metallbeläggning för snyggt utseende och extra skydd.
Visa alla fördelar

Kompakt design med vakuummetaliserat skydd

Starka toner, pulserande bas

  • 8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida

  • In-ear

Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor erbjuder optimal passform

Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor erbjuder optimal passform

Öronsnäckorna kommer i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för en personlig och perfekt passform

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal så att du alltid är ansluten.

Den skinande och färgglada beläggningen har ett elegant utseende och är dessutom skyddande

Den skinande och färgglada beläggningen har ett elegant utseende och är dessutom skyddande

Den högkvalitativa, skinande och färgglada beläggningen skänker ett elegant utseende samtidigt den tillför en extra skyddande yta.

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Recensioner

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3.8

av 5

6

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

3
2

13/12/2016

Italia

Italia

piccolo è bello

Stavo cercando le cuffie per il mio nokia 640, che non allega le cuffie. Ne ho comperate almeno 4 diverse senza essere soddisfatto. Cercavo sopratutto la qualità dell'ascolto nella musica: stereo che sia stereo e qualità del sonno. Queste le ho ricevute con i punti Payback e sono le cuffie che cercavo. Ottime per l'ascolto della musica e per l'utilizzo di risposta al cellulare. Le ho fatte provare anche a mia moglie e mia figlia, sono stato bonariamente invitato a procurarle anche a loro.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3705WT Cuffie con microfono

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17/11/2016

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Dieses Produkt hat mich voll überzeugt

Diese Kopfhörer halten was sie versprechen und überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort

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Den här recensionen skrevs för SHE3705RD Kopfhörer mit Mikrofon

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19/09/2018

Suisse

Suisse

Wirklich tolle Kopfhörer, Aber...

Warum muss das Mikro LINKS sein? Als Rechtshänderin ist das nicht gerade angenehm und es stört mich auf der linken Seite. Deswegen gibt es bei der Gesamtbewertung nur 4 statt 5 Sterne und ebenso bei der Anwenderfreundlichkeit. Ich finde es schade muss es immer auf der linken Seite sein und würde es besser finden, wenn man zur Abwechslung auch mal Rechts nimmt oder wenn man die Möglichkeit hätte zwischen Links und Rechts zu wählen. Diejenigen, die dann das Mikro Rechtstragen möchten, können dann die Kopfhörer mit Rechtsseitigem Mikro kaufen und die es lieber Links haben können dann das mit Linksseitigem Mikro kaufen. Dieser Zusatzklipp (ebenfalls auf der Linken Seite) mit dem man die 2 Kabel verbinden kann um sie zu zuziehen - oder was auch immer der Zweck davon ist - handhabt sich etwas schwer. Es ist sehr mühsam das Kabel hinein zu fädeln. Ehrlich gesagt hatte ich Angst, das ich das Kabel kaputt mache, wenn ich versuche es dort hinein zu drücken. Ich hab mit Müh und Not das Kabel hineinbekommen. Ich finde das es ein Unnützes Detail ist, da wenn man die Kabel nicht damit verbindet, dauernd herumschwenkt und auf und ab rutscht, was nervt. Für Menschen mit etwas fülligeren Fingern wird das zur Herausforderung. Selbst ich hatte arg Schwierigkeiten und ich hab schlanke Finger. Könnte man also getrost weg lassen. Ansonsten bin ich wirklich begeistert von der Soundqualität und es passt perfekt ins Ohr ohne Schmerzen zu verursachen. auch in der Nacht angenehm zu tragen. Da ich an Schlafstörungen leide, kann ich nur mit Musik einschlafen und dafür sind die Kopfhörer wirklich perfekt. Das Gehäuse ist sehr klein und drückt nicht auf das Ohr oder in das Ohr hinein, wenn man auf der Seite liegt, so wie bei den etwas grösseren Modellen solcher In-Ear Kopfhörer. Ich finde den Tragekomfort wirklich hervorragend. Egal ob man nur leicht joggt oder rennt, die Kopfhörer bleiben wo sie hingehören. Das finde ich super, denn meistens hatte ich trotz In-Ear Kopfhörern immer das Problem, das sie raus fielen, obwohl ich nur leicht gejoggt bin. Ich denke, das liegt daran, das sie leichter sind als andere In-Ear Kopfhörer, die ich bis jetzt gehabt habe. Sie sind sehr klein und trotzdem erzielen sie die Leistung die ich erwarte. Das Mikro ist leicht zu bedienen: Ein Klick und man ist mit dem Anrufer verbunden. wenn man länger drückt kann man sogar eine Sprachnachricht für Google eingeben, das hat mich sehr überrascht. Alles in Allem wirklich tolles Design von Farbe bis Form und unglaublich tolle Tonqualität.

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