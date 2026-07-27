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  • Ljusa toner, mäktig bas
  • Ljusa toner, mäktig bas
  • Ljusa toner, mäktig bas
  • Ljusa toner, mäktig bas
  • Ljusa toner, mäktig bas
  • Ljusa toner, mäktig bas

Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHE3855GD/00

Ljusa toner, mäktig bas
Snygga Philips Chromz in-ear-hörlurar ger mäktig bas, komfort och snyggt utseende. Flera vakuummetaliserade, matta färgbeläggningsalternativ som matchar iPhone 6S.
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Vaakuumetaliserad matt yta av hög kvalitet

Ljusa toner, mäktig bas

  • 8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida

  • In-ear

Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för optimal passform

Tre utbytbara mjuka gummiöronsnäckor för optimal passform

Öronsnäckorna levereras i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för en personlig och perfekt passform.

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal så att du alltid är ansluten.

Vakuummetaliserad och snygg matt beläggning ger extra skydd

Vakuummetaliserad och snygg matt beläggning ger extra skydd

En högkvalitativ vakuummetaliserad matt beläggning erbjuder extra ytskydd och matchar iPhone 6S perfekt.

Tekniska specifikationer

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