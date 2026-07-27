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Utgått
SHE3855GD/00
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida
In-ear
Öronsnäckorna levereras i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för en personlig och perfekt passform.
Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal så att du alltid är ansluten.
En högkvalitativ vakuummetaliserad matt beläggning erbjuder extra ytskydd och matchar iPhone 6S perfekt.
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