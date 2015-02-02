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Öronsnäckorna kommer i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för att du ska hitta just de som passar dig perfekt.
Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.
Kompakta effektiva högtalare ger en exakt passform och återger ljudet tydligt med fyllig bas – perfekt för en skön ljudupplevelse.
4.6
av 5
9
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Fabia
02/02/2015
Deutschland
Super Kopfhörer!
Ich war am Anfang skeptisch, ob diese Kopfhörer wirklich einen guten klang haben. Doch nachdem ich sie das erste mal gebraucht habe , war die anfängliche Skepsis weg. Man denkt zwar im ersten Moment wo der bass ist, aber wenn man den richtigen Equalizer hat merkt man ihn. Die Kopfhörer sind mir auch schon nass geworden. Nun kann man sagen das es reines glück war, oder die Kopfhörer wirklich etwa Wasser aushalten. nach kurzem föhnen war der Klang wieder vollständig vorhanden. Mein Fazit: Ich würde mir diese Kopfhörer jederzeit wieder kaufen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE3905PP In ear headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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mannakinder
19/06/2014
Deutschland
SHE3905 ist ein super Produckt
Ich benutze den Phillips InEar-Kopfhörer seit April davon 6 Wochen Krankenhaus und Reha .Ich habe in der zeit sie fast jeden Tag in Gebrauch gehabt, und ich muss sagen das sie mir das leben etwas leichter gemacht haben. Super zum telefonieren sauberer klang , zum Musik oder Hörbücher einwandfrei, Sound ist einfach klasse. Zum Schluss noch der Sitz im Ohr, habe sie einfach manchmal vergessen wieder raus zu holen. :-)) das sagt woll alles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE3905WT InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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musicfan
27/05/2014
Deutschland
Endlich einer, der passt
Durch die mitgelieferten Aufsätze findet man die optimale Passform. In Verbindung mit den ovalen Schallrohren ist ein perfekter Sitz im Ohr garantiert. Schön ist die große Markierung für rechts und links.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE3905GD InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE3905GD InEar-Kopfhörer mit Mikrofon