ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Fyllig bas
  • Fyllig bas
  • Fyllig bas
  • Fyllig bas
  • Fyllig bas
  • Fyllig bas
  • Fyllig bas
  • Fyllig bas
  • Fyllig bas
  • Fyllig bas

Utgått

In-ear-hörlurar med mikrofon

SHE3905SL/00

4.6
| (9) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Fyllig bas
Få musik och samtal i högkvalitativt ljud. Med de ovala rören följer öronsnäckor i 3 olika storlekar för optimal passform och djup bas. Höljena har en vakuummetallisering och en smidig, snygg design. Den inbyggda mikrofonen och det inbygga reglaget gör det lätt att ringa handsfree-samtal.
Visa alla fördelar

Musik och samtal låter bättre med det ovala ljudröret

Fyllig bas

  • Silver

Mjuka silikonöronsnäckor i 3 storlekar för bekväm perfekt passform.

Mjuka silikonöronsnäckor i 3 storlekar för bekväm perfekt passform.

Öronsnäckorna kommer i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för att du ska hitta just de som passar dig perfekt.

Inbyggd mikrofon och kontroll för enkel växling mellan musik och samtal.

Inbyggd mikrofon och kontroll för enkel växling mellan musik och samtal.

Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.

Kompakta effektiva högtalare för kraftfullt ljud och fyllig bas

Kompakta effektiva högtalare för kraftfullt ljud och fyllig bas

Kompakta effektiva högtalare ger en exakt passform och återger ljudet tydligt med fyllig bas – perfekt för en skön ljudupplevelse.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.6

av 5

9

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
1

02/02/2015

Deutschland

Deutschland

Super Kopfhörer!

Ich war am Anfang skeptisch, ob diese Kopfhörer wirklich einen guten klang haben. Doch nachdem ich sie das erste mal gebraucht habe , war die anfängliche Skepsis weg. Man denkt zwar im ersten Moment wo der bass ist, aber wenn man den richtigen Equalizer hat merkt man ihn. Die Kopfhörer sind mir auch schon nass geworden. Nun kann man sagen das es reines glück war, oder die Kopfhörer wirklich etwa Wasser aushalten. nach kurzem föhnen war der Klang wieder vollständig vorhanden. Mein Fazit: Ich würde mir diese Kopfhörer jederzeit wieder kaufen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3905PP In ear headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3905PP In ear headphones with mic

19/06/2014

Deutschland

Deutschland

SHE3905 ist ein super Produckt

Ich benutze den Phillips InEar-Kopfhörer seit April davon 6 Wochen Krankenhaus und Reha .Ich habe in der zeit sie fast jeden Tag in Gebrauch gehabt, und ich muss sagen das sie mir das leben etwas leichter gemacht haben. Super zum telefonieren sauberer klang , zum Musik oder Hörbücher einwandfrei, Sound ist einfach klasse. Zum Schluss noch der Sitz im Ohr, habe sie einfach manchmal vergessen wieder raus zu holen. :-)) das sagt woll alles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3905WT InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3905WT InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

27/05/2014

Deutschland

Deutschland

Endlich einer, der passt

Durch die mitgelieferten Aufsätze findet man die optimale Passform. In Verbindung mit den ovalen Schallrohren ist ein perfekter Sitz im Ohr garantiert. Schön ist die große Markierung für rechts und links.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3905GD InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3905GD InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.