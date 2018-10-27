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  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+

Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHE4305BK/00

3
| (2) Recensioner
Feel it. BASS+
Upplev storslaget ljud från ett litet, robust paket. Med högtalarelement som är specialjusterade för fyllig bas, ger Philips BASS+-hörlurarna utmärkt ljudisolering och stabil användning så att du får ut det mesta möjliga av tonerna.
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Feel it. BASS+

  • 12,2 mm-högtalarelement/sluten baksida

  • In-ear

Kraftfulla 12,2 mm högtalarelement

Kraftfulla 12,2 mm högtalarelement

Det här är stark och kraftfull bas som gör att du verkligen känner rytmen. Kraftfulla 12,2 mm högtalarelement levererar en dunkande bas i ett snyggt och kompakt paket.

Ergonomisk design för maximal komfort

Ergonomisk design för maximal komfort

Ergonomiskt utformade med ovala, vinklade rör för en behaglig och naturlig passform så att du kan lyssna i timmar i total komfort.

Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp eller pausa låtar och besvara samtal med en enkel knapptryckning.

Tekniska specifikationer

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3.0

av 5

2

Recensioner

4
3
2

27/10/2018

France

France

Basses profondes et qualité de son exceptionnelle

Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE4305BK Casque avec Micro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE4305BK Casque avec Micro

24/11/2017

France

France

package flateur..produit decevant.

rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !

Den här recensionen skrevs för SHE4305WT Casque avec Micro

Den här recensionen skrevs för SHE4305WT Casque avec Micro

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