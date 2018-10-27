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Utgått
SHE4305WT/00
12,2 mm-högtalarelement/sluten baksida
In-ear
Det här är stark och kraftfull bas som gör att du verkligen känner rytmen. Kraftfulla 12,2 mm högtalarelement levererar en dunkande bas i ett snyggt och kompakt paket.
Ergonomiskt utformade med ovala, vinklade rör för en behaglig och naturlig passform så att du kan lyssna i timmar i total komfort.
På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp eller pausa låtar och besvara samtal med en enkel knapptryckning.
3.0
av 5
2
Recensioner
Quentin03
27/10/2018
France
Basses profondes et qualité de son exceptionnelle
Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE4305BK Casque avec Micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE4305BK Casque avec Micro
moimoi25
24/11/2017
France
package flateur..produit decevant.
rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !
Den här recensionen skrevs för SHE4305WT Casque avec Micro
Den här recensionen skrevs för SHE4305WT Casque avec Micro