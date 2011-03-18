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Utgått

Stereohörlurar

SHP2000/00

4.3

| (23) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten

Suverän komfort och fullständigt justerbara

Stora, lätta hörlurar med fullständigt justerbart huvudband och öronkåpor som passar utmärkt och gör det behagligt att lyssna på musik

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För musik, dator, TV

Suverän komfort och fullständigt justerbara

  • 40 mm-högtalarelement, öppen baksida

  • Over-ear

Hörluren täcker hela örat för att ge bästa möjliga ljudkvalitet

Hörlurar som täcker hela örat ger inte bara bättre ljudkvalitet, de ger dessutom plats för ett större och mer effektivt högtalarelement.

Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen

Öronkuddarnas utformning i de här hörlurarna från Philips, och det lyxiga materialet ger perfekt passform och maximal komfort. De förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de sluter tätt runt öronen.

En 2 meter lång sladd gör att du kan ha spelaren i väskan

Den perfekta sladdlängden som ger dig mer rörelsefrihet och möjlighet att välja var du vill bära din ljudenhet.

Tekniska specifikationer

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4.3

av 5

23

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

1

18/03/2011

Danmark

Danmark

Awsome

Af alle de høre telefoner jeg har købt er den her helt klart den bedste, Bassen er utrolig god. Man skal passe på, når man tager dem af, en af siderne som holder høretelefonerne er knækket af på min, men det kan laves med noget tape :) men ellers er de her høretelefoner super gode!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP2000 Stereo Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP2000 Stereo Headphones

17/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP2000 Stereo Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP2000 Stereo Headphones

08/03/2022

France

France

le casque que je possede depuis pas mal d'années

pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre

Den här recensionen skrevs för SHP2000 Stereo Headphones

Den här recensionen skrevs för SHP2000 Stereo Headphones

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