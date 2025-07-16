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Utgått
SHP2500/00
Volymkontroll för linjeingång
Over-ear
Hörlurar som täcker hela örat ger inte bara bättre ljudkvalitet, de ger dessutom plats för ett större och mer effektivt högtalarelement.
Öronkuddarnas utformning i de här hörlurarna från Philips, och det lyxiga materialet ger perfekt passform och maximal komfort. De förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de sluter tätt runt öronen.
Extra lång 6 m kabel så att du kan ansluta hörlurarna till TV:n eller annan ljudutrustning.
3.3
av 5
41
Recensioner
ToyCollector
16/07/2025
United Kingdom
Very Great
I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP2500 TV headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP2500 TV headphones
500K Rider
30/04/2023
United Kingdom
Light and comfortable
I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).
Fördelar
Light weight, soft pads, long connection cord
Nackdelar
lower volume than anticipated
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Daniel S D S
28/10/2020
United Kingdom
Awesome
I use this headphone for my keyboard/synthesizer and I am amused with the price and built quality. The frequency response is awesome for the price tag.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP2500 Indoor Corded TV Headphone