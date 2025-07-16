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  • Stereo-TV-hörlurar
  • Stereo-TV-hörlurar
  • Stereo-TV-hörlurar
  • Stereo-TV-hörlurar
  • Stereo-TV-hörlurar
  • Stereo-TV-hörlurar
  • Stereo-TV-hörlurar
  • Stereo-TV-hörlurar
  • Stereo-TV-hörlurar
  • Stereo-TV-hörlurar
  • Stereo-TV-hörlurar
  • Stereo-TV-hörlurar
  • Stereo-TV-hörlurar
  • Stereo-TV-hörlurar

Utgått

TV-hörlurar

SHP2500/00

3.3
| (41) Recensioner
Stereo-TV-hörlurar
Hörlurar i full storlek för Hi-Fi- och TV-underhållning med en akustisk reflektor för förbättrade basprestanda.
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För TV

Stereo-TV-hörlurar

  • Volymkontroll för linjeingång

  • Over-ear

Hörluren täcker hela örat för att ge bästa möjliga ljudkvalitet

Hörlurar som täcker hela örat ger inte bara bättre ljudkvalitet, de ger dessutom plats för ett större och mer effektivt högtalarelement.

Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen

Öronkuddarnas utformning i de här hörlurarna från Philips, och det lyxiga materialet ger perfekt passform och maximal komfort. De förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de sluter tätt runt öronen.

En perfekt längd för att titta på TV på håll

Extra lång 6 m kabel så att du kan ansluta hörlurarna till TV:n eller annan ljudutrustning.

Tekniska specifikationer

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3.3

av 5

41

Recensioner

16/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Very Great

I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP2500 TV headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP2500 TV headphones

30/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Light and comfortable

I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).

Fördelar

Light weight, soft pads, long connection cord

Nackdelar

lower volume than anticipated

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

28/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

I use this headphone for my keyboard/synthesizer and I am amused with the price and built quality. The frequency response is awesome for the price tag.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

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