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Utgått

Stereohörlurar

SHP2700/00

4.4

| (5) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Kraftfullt ljud

De stora hörlurarna med robusta högtalarelement ger kraftfullt ljud

Visa alla fördelar

För musik, dator, MP3, CD

Kraftfullt ljud

  • Medelhög klarhet

Enastående bärkomfort så att du kan lyssna timmar i sträck

Öronkuddarna i mjuk sammet och de ergonomiskt formade öronsnäckorna ökar komforten så att du kan lyssna flera timmar i sträck.

Hörluren täcker hela örat för att ge bästa möjliga ljudkvalitet

Hörlurar som täcker hela örat ger inte bara bättre ljudkvalitet, de ger dessutom plats för ett större och mer effektivt högtalarelement.

Hör vad som sker omkring dig samtidigt som du lyssnar i ena hörluren

Vändbara öronkåpor för lyssning med ena örat

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

5

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

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12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

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Den här recensionen skrevs för SHP2700 Stereo Headphones

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22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

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23/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich liebe diese Kopfhörer!

Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!

Fördelar

Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe

Nackdelar

Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP2700 Stereokopfhörer

Datum för användning 2020-12-23

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