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Utgått

HiFi-stereohörlurar

SHP3000/00

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Dynamisk bas, bekväm passform

Lätt konstruktion med kraftfulla 40 mm neodymhögtalare; automatiskt justerbara öronsnäckor och perforerade kuddar som andas gör definitivt SHP3000 perfekt för inomhusbruk.

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Dynamisk bas, bekväm passform

  • Over-ear

  • Svart

Akustiskt finjusterade 40 mm högtalare för detaljerat och balanserat ljud

Akustiskt finjusterade 40 mm högtalare för detaljerat och balanserat ljud

Minska trassel med en kabel för anslutning till ena sidan

Perforerade kuddar som andas sprider värmen

Perforerade kuddar som andas sprider värmen

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

05/12/2012

Nederland

Nederland

Gebruiksvriendelijke koptelefoon

Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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