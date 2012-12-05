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Utgått
Dynamisk bas, bekväm passform
Lätt konstruktion med kraftfulla 40 mm neodymhögtalare; automatiskt justerbara öronsnäckor och perforerade kuddar som andas gör definitivt SHP3000 perfekt för inomhusbruk.
Over-ear
Svart
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
ranger
05/12/2012
Nederland
Gebruiksvriendelijke koptelefoon
Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP3000 HiFi Stereo Headphones