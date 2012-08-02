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Utgått
Hemma och på resan
Kraftfullt ljud och låg vikt kombineras i de här stereohörlurarna, så att du alltid kan uppleva fantastiskt ljud och maximal bekvämlighet, både inom- och utomhus
För användning inomhus och utomhus
Kabeln är ansluten till en enda sida, vilket minskar risken för kabeltrassel avsevärt och gör det enklare att linda ihop kabeln vid förvaring.
Hörlurar som täcker hela örat ger inte bara bättre ljudkvalitet, de ger dessutom plats för ett större och mer effektivt högtalarelement.
Den extra mjuka huvudbandsvadderingen i ett material som matchar öronkuddarna sitter bekvämt och säkert på huvudet utan att trycka eller spänna.
4.8
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Giandano
02/08/2012
Italia
Una cuffia eccellente
Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.
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Den här recensionen skrevs för SHP5401 Stereo Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP5401 Stereo Headphones
gerbesdo
05/01/2012
Nederland
goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon
voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP5401 Stereo Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP5401 Stereo Headphones
20/12/2011
Nederland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP5401 Stereo Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP5401 Stereo Headphones