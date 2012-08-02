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Utgått

Stereohörlurar

SHP5401/00

4.8

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Hemma och på resan

Kraftfullt ljud och låg vikt kombineras i de här stereohörlurarna, så att du alltid kan uppleva fantastiskt ljud och maximal bekvämlighet, både inom- och utomhus

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Hemma och på resan

  • För användning inomhus och utomhus

Kabeln för anslutning till ena sidan minskar kabeltrasslet och ökar komforten

Kabeln är ansluten till en enda sida, vilket minskar risken för kabeltrassel avsevärt och gör det enklare att linda ihop kabeln vid förvaring.

Hörluren täcker hela örat för att ge bästa möjliga ljudkvalitet

Hörlurar som täcker hela örat ger inte bara bättre ljudkvalitet, de ger dessutom plats för ett större och mer effektivt högtalarelement.

Extra mjuk huvudbandsvaddering som ger överlägsen bekvämlighet

Den extra mjuka huvudbandsvadderingen i ett material som matchar öronkuddarna sitter bekvämt och säkert på huvudet utan att trycka eller spänna.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

02/08/2012

Italia

Italia

Una cuffia eccellente

Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP5401 Stereo Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP5401 Stereo Headphones

05/01/2012

Nederland

Nederland

goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon

voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP5401 Stereo Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP5401 Stereo Headphones

20/12/2011

Nederland

Nederland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP5401 Stereo Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP5401 Stereo Headphones

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