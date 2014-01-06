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Utgått

Hi-Fi-hörlurar

SHP8000/10

4.2

| (13) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Hörlurar med perfekt passform och exakt ljud

Med lyxiga FloatingCushions och 40 mm högtalare med ljud i studiokvalitet får du den bästa lyssnarupplevelsen på den här Philips SHP8000/10

Visa alla fördelar

Hörlurar med perfekt passform och exakt ljud

Akustiskt finjusterade 40 mm högtalare för detaljerat och balanserat ljud

Akustiskt finjusterade 40 mm högtalare för detaljerat och balanserat ljud

Över-örat-variant ger utmärkt ljudisolering

Över-örat-variant ger utmärkt ljudisolering

Minska trassel med en kabel för anslutning till ena sidan

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på AWARD-1679531

Recensioner

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4.2

av 5

13

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

1

06/01/2014

Nederland

Nederland

Topper!

Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.

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Den här recensionen skrevs för SHP8000 Hi-fi headphones

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Den här recensionen skrevs för SHP8000 Hi-fi headphones

19/03/2013

Nederland

Nederland

Geweldige streling voor de oren

In het begin even wennen aan deze koptelefoon. Elke muziekgenre klinkt, middels lichte aanpassing met een equalizer, perfect met deze koptelefoon. Ook is er voor de liefhebbers een mooie diepe bas te horen. Super! Deze koptelefoon is prima te gebruiken op een mobieltje, draagbaar geluidsapparatuur, PC en op je HIFI-set. Werkelijk geweldige streling voor het oor. De kabels, aansluiting zijn van stevige kwaliteit. Prettig dat er een verlengkabel bij zit. De hoofdbeugel voelt(en is), ondanks zijn gewicht, solide aan en de oorkussens, welke over je oren vallen, zijn zacht en omsluiten het oor goed en drukken lichtjes zodat de omgeving minimaal van je muziek mee kan genieten en jezelf met vol genoegen de muziek goed kan beluisteren. Luister je 'vol vermogen' naar je favoriete muziek, zal men wel voor je moeten staan wil je ze horen roepen :-) Ik ben zeer tevreden over deze aankoop. Wat mij over de streep trok was het mooie geluid, pasvorm en de solide bouw icm met de prijs.

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Den här recensionen skrevs för SHP8000 Hi-fi headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP8000 Hi-fi headphones

05/02/2013

Nederland

Nederland

Goed in alle regionen

Uitstekende bass zonder te overdrijven en prima mid en hoge tonen

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Den här recensionen skrevs för SHP8000 Hi-fi headphones

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Den här recensionen skrevs för SHP8000 Hi-fi headphones

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