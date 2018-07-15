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Utgått
SHP8900/00
Överlägsen klarhet i ljudet
De bekväma och fullständigt justerbara hörlurarna med neodymelement ger ljudet överlägsen klarhet och bred frekvensåtergivning
Oöverträffad precision
Huvudbandet är enkelt att justera och har bekväm akustisk tätning mellan öronkudden och örat, vilket ger optimala prestanda.
Våra ljudtekniker har varit noga in i minsta detalj och designat en låsmekanism som garanterar att den löstagbara kabeln inte löser ut av misstag.
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3.0
av 5
6
Recensioner
valentin56
15/07/2018
Sverige
Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!
Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP8900 Hi-fi headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP8900 Hi-fi headphones
yobu
08/01/2021
United Kingdom
Oldie but Goldie!
Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)
Fördelar
Great driver, not easy to find
Nackdelar
Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about
Den här recensionen skrevs för SHP8900 Hi-fi headphones
Datum för användning 2019-01-08
Den här recensionen skrevs för SHP8900 Hi-fi headphones
Datum för användning 2019-01-08
Kukadziamba
02/08/2023
United Kingdom
Good sound, but bad cable
Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.
Den här recensionen skrevs för SHP8900 Hi-fi headphones
Datum för användning 2021-08-02
Den här recensionen skrevs för SHP8900 Hi-fi headphones
Datum för användning 2021-08-02