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Utgått

Hi-Fi-hörlurar

SHP8900/00

3

| (6) Recensioner

Överlägsen klarhet i ljudet

De bekväma och fullständigt justerbara hörlurarna med neodymelement ger ljudet överlägsen klarhet och bred frekvensåtergivning

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Hi-Fi

Överlägsen klarhet i ljudet

  • Oöverträffad precision

Justerbart huvudband för skön passform och bekvämlighet

Huvudbandet är enkelt att justera och har bekväm akustisk tätning mellan öronkudden och örat, vilket ger optimala prestanda.

Unik kabellåsmekanism för den löstagbara kabeln

Våra ljudtekniker har varit noga in i minsta detalj och designat en låsmekanism som garanterar att den löstagbara kabeln inte löser ut av misstag.

Ta bort

Ta bort

Tekniska specifikationer

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3.0

av 5

6

Recensioner

4

15/07/2018

Sverige

Sverige

Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!

Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP8900 Hi-fi headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP8900 Hi-fi headphones

08/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Oldie but Goldie!

Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)

Fördelar

Great driver, not easy to find

Nackdelar

Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about

Den här recensionen skrevs för SHP8900 Hi-fi headphones

Datum för användning 2019-01-08

Den här recensionen skrevs för SHP8900 Hi-fi headphones

Datum för användning 2019-01-08

02/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Good sound, but bad cable

Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.

Den här recensionen skrevs för SHP8900 Hi-fi headphones

Datum för användning 2021-08-02

Den här recensionen skrevs för SHP8900 Hi-fi headphones

Datum för användning 2021-08-02

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