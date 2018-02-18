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Utgått

ActionFitSporthörlurar

SHQ1400BL/00

2.3
| (8) Recensioner
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Philips Actionfit RunWild-sporthörlurar tar dig till ett nytt personbästa. Fjäderlätta och vattentåliga med skräddarsydd passform. De kraftfulla drivrutinerna ger djup bas så att du kan hålla kroppen i rörelse.
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Sporthörlurar med skräddarsydd passform

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  • Bästa för utomhusbruk

  • Tvättbara

  • Svett/vattentät

  • Öronsnäcka

Anpassa passformen genom att välja mellan: öronkrok, öronvinge eller öronsnäcka

Anpassa passformen genom att välja mellan: öronkrok, öronvinge eller öronsnäcka

Anpassa passformen. Välj mellan öronkrok, öronvingar eller öronsnäcka för att få hörlurarna att sitta ordentligt i örat, så att du kan röra dig fritt och obehindrat.

Den öppna akustiken släpper in ljudet för bättre medvetenhet och säkerhet

Den öppna akustiken släpper in ljudet för bättre medvetenhet och säkerhet

Lyssna till kvalitetsljud som inte stänger ute världen runt omkring dig. Designen med öppen akustik släpper in omgivande ljud, så att du både är medveten om vad som händer runtomkring dig och kan känna dig säker när du tränar utomhus.

Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet

Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet

Utformade för hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är skyddad mot slitage och att gå sönder, ny hållbarhetsstandard, extrem träning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.3

av 5

8

Recensioner

3
2

18/02/2018

Suisse

Suisse

Excellent son et ergonomique

J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

28/02/2020

Deutschland

Deutschland

Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...

Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.

Fördelar

leicht, guter Klang, passgenau

Nackdelar

Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

12/03/2018

France

France

Efficace et pratique

Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

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