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Utgått
SHQ1400CL/00
Bästa för utomhusbruk
Tvättbara
Svett/vattentät
Öronsnäcka
Anpassa passformen. Välj mellan öronkrok, öronvingar eller öronsnäcka för att få hörlurarna att sitta ordentligt i örat, så att du kan röra dig fritt och obehindrat.
Lyssna till kvalitetsljud som inte stänger ute världen runt omkring dig. Designen med öppen akustik släpper in omgivande ljud, så att du både är medveten om vad som händer runtomkring dig och kan känna dig säker när du tränar utomhus.
Utformade för hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är skyddad mot slitage och att gå sönder, ny hållbarhetsstandard, extrem träning.
2.3
av 5
8
Recensioner
Zorgenor
18/02/2018
Suisse
Excellent son et ergonomique
J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Mogger
28/02/2020
Deutschland
Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...
Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.
Fördelar
leicht, guter Klang, passgenau
Nackdelar
Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
MBDA
12/03/2018
France
Efficace et pratique
Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1400CL Casque Sport