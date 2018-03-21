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Utgått
SHQ3405BL/00
Bäst för inomhusbruk
Svett/vattentät
in-ear-krok
Levereras med 3 par öronsnäckor i olika storlekar, så att du får bästa möjliga passform.
Den patenterade justerbara öronkroken hos ActionFit-hörlurarna ser till att passformen är både säker och bekväm. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned beroende på passform. Nu är du redo för alla typer av träning – hörlurarna sitter säkert oavsett.
ActionFit-hörlurarna är utformade för hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är väl skyddad mot slitningar och brott. Den tål extrema miljöer – och extrema träningspass.
1.0
av 5
4
Recensioner
martin678
21/03/2018
France
mauvais produit
le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
walessa83
14/10/2017
France
Problème qualité du son
Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Peperr
12/11/2016
España
Verifierad köpare
Este producto posee pésimas caracteristicas
Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono