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Utgått

ActionFitSporthörlurar med mikrofon

SHQ3405BL/00

1
| (4) Recensioner
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Tack vare Philips Actionfit NoLimits-hörlurar kan du hålla dig fokuserad och motiverad när det behövs som mest. Med en justerbar öronkrok, och en design som är både lättviktig och svettålig kan du njuta av hörlurar med fantastiskt ljud som är lika intensivt som träningen.
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Justerbara sporthörlurar med öronkrok

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  • Bäst för inomhusbruk

  • Svett/vattentät

  • in-ear-krok

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

Levereras med 3 par öronsnäckor i olika storlekar, så att du får bästa möjliga passform.

Patenterad justerbar öronkrok för en anpassad passform

Patenterad justerbar öronkrok för en anpassad passform

Den patenterade justerbara öronkroken hos ActionFit-hörlurarna ser till att passformen är både säker och bekväm. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned beroende på passform. Nu är du redo för alla typer av träning – hörlurarna sitter säkert oavsett.

Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet

Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet

ActionFit-hörlurarna är utformade för hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är väl skyddad mot slitningar och brott. Den tål extrema miljöer – och extrema träningspass.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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1.0

av 5

4

Recensioner

5
4
3
2

21/03/2018

France

France

mauvais produit

le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

14/10/2017

France

France

Problème qualité du son

Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro

12/11/2016

España

España

Verifierad köpare

Este producto posee pésimas caracteristicas

Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono

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