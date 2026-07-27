Snygg design med justerbart huvud – lätt att använda och förvara

Philips handhållen steamer 5000 är redo att ångstryka när du är det. Ställ bara in huvudet på att ångstryka plagg på en galge eller mot en plan yta och sätt igång. Det justerbara lutningsbara huvudet gör enheten lätt att packa ned och ta med på resor och den kan snabbt och enkelt ställas undan hemma.