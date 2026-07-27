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  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil
  • Framtidens mode – ånga möter stil

Renoverad produkt

5000 SeriesHandhållen steamer

STH5020/20R1

Framtidens mode – ånga möter stil
Du har valt din outfit men har inte tid att stryka. Ingen fara, det fixar vi! Glöm klumpiga strykjärn – använd istället Philips handhållen steamer 5000. Den värms upp på 35 sekunder och är en fröjd att använda. Perfekt stilkänsla – garanterat inga brännmärken.
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Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer

Gör garderoben coolare med Philips

Framtidens mode – ånga möter stil

  • Även perfekt för ömtåliga plagg och svåra veck

  • Snygg och smidig design – lätt att använda

  • Bärbar för resor, smidig och enkel att förvara

Snygg design med justerbart huvud – lätt att använda och förvara

Snygg design med justerbart huvud – lätt att använda och förvara

Philips handhållen steamer 5000 är redo att ångstryka när du är det. Ställ bara in huvudet på att ångstryka plagg på en galge eller mot en plan yta och sätt igång. Det justerbara lutningsbara huvudet gör enheten lätt att packa ned och ta med på resor och den kan snabbt och enkelt ställas undan hemma.

Anslut och använd: Klar att använda på några sekunder, ingen strykbräda behövs

Anslut och använd: Klar att använda på några sekunder, ingen strykbräda behövs

Philips handhållen steamer 5000 är otroligt lätt att använda och den värms upp på så lite som 35 sekunder. Nu behöver du inte längre använda en otymplig strykbräda. Bara ångstryk och få bort veck från kläder på galgar eller på en plan yta. Klart.

Inställningarna Eco och Max – välj den som passar din outfit

Inställningarna Eco och Max – välj den som passar din outfit

Philips handhållen steamer 5000 gör att du kan få bort envisa veck på allt i garderoben som kan strykas. Eco är den idealiska energieffektiva standardinställningen. Och Max, som har ett högre ångflöde, är perfekt för tuffare veck och tyger som bomull.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Testad med teststammar av bakterier/jäst: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testad med testkvalsterarter: Dermatophagoides farinae (vuxna kvalster och nymfer, hanar och honor)

  2. Märkeffekten på 1 400 W är baserad på att apparaten är ansluten till ett strömuttag med 240 V. Faktisk märkeffekt kan variera beroende på spänningen.