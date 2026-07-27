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30 dagars ångerrätt
Renoverad produkt
STH5020/20R1
Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer
Även perfekt för ömtåliga plagg och svåra veck
Snygg och smidig design – lätt att använda
Bärbar för resor, smidig och enkel att förvara
Philips handhållen steamer 5000 är redo att ångstryka när du är det. Ställ bara in huvudet på att ångstryka plagg på en galge eller mot en plan yta och sätt igång. Det justerbara lutningsbara huvudet gör enheten lätt att packa ned och ta med på resor och den kan snabbt och enkelt ställas undan hemma.
Philips handhållen steamer 5000 är otroligt lätt att använda och den värms upp på så lite som 35 sekunder. Nu behöver du inte längre använda en otymplig strykbräda. Bara ångstryk och få bort veck från kläder på galgar eller på en plan yta. Klart.
Philips handhållen steamer 5000 gör att du kan få bort envisa veck på allt i garderoben som kan strykas. Eco är den idealiska energieffektiva standardinställningen. Och Max, som har ett högre ångflöde, är perfekt för tuffare veck och tyger som bomull.
Testad med teststammar av bakterier/jäst: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testad med testkvalsterarter: Dermatophagoides farinae (vuxna kvalster och nymfer, hanar och honor)
Märkeffekten på 1 400 W är baserad på att apparaten är ansluten till ett strömuttag med 240 V. Faktisk märkeffekt kan variera beroende på spänningen.