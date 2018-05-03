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Utgått

Spotify-högtalare för flera rum

SW750M/12

4

| (16) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Spotify i alla rum

Få autentiskt ljud på ett smidigt sätt via fyra högtalarelement i entusiastklass och Spotify Connect. Använd Spotify-appen som en fjärrkontroll och spela upp musik trådlöst i valfri högtalare i vilket rum du vill. Tryck bara på start när du vill fortsätta uppspelningen.

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Spotify i alla rum

  • Spotify Connect

  • Flerrumsfunktion

  • Tryck bara på uppspelningsknappen

Byt från rum (högtalare A) till rum (högtalare B)

Direktknappar – enkel kontroll och utan någon app

Direktknappar – enkel kontroll och utan någon app

Med de praktiska kontrollknapparna (för att spela upp och pausa, höja och sänka volymen och gå till föregående och nästa spår) får du tillgång till funktionerna utan att behöva använda appen. När du väl har valt ett album, en spellista eller en kanal så kan du välja att hoppa över eller upprepa spår eller att pausa musiken bara genom en knapptryckning.

Philips Companion-appen förenklar inställningen av trådlösa högtalare

Philips Companion-appen förenklar inställningen av trådlösa högtalare

Med Philips SpeakerSet Multiroom Manager-app kan du enkelt konfigurera och hantera dina Philips Spotify-högtalare för flera rum bara genom att ansluta högtalarna till det trådlösa nätverket. Om du har fler än en högtalare kan du gruppera högtalarna för flerrumsanvändning via appen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

16

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

03/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant quality music all around the house!

I have three of these. A 750 downstairs in the kitchen, a 700 in the living room and in the bedroom. I have them linked into groups so can have music all around the house and they are so easy to use from my iphone and ipad. Wouldn't be without them!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SW750M Spotify multiroom speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SW750M Spotify multiroom speaker

29/12/2015

Deutschland

Deutschland

TOP Produkt

Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher

09/07/2015

België

België

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat

Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design

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Den här recensionen skrevs för SW750M Spotify multiroom speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SW750M Spotify multiroom speaker

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Spotify Premium-konto krävs för den här högtalaren.