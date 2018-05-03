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Utgått
Spotify i alla rum
Få autentiskt ljud på ett smidigt sätt via fyra högtalarelement i entusiastklass och Spotify Connect. Använd Spotify-appen som en fjärrkontroll och spela upp musik trådlöst i valfri högtalare i vilket rum du vill. Tryck bara på start när du vill fortsätta uppspelningen.
Spotify Connect
Flerrumsfunktion
Tryck bara på uppspelningsknappen
Med de praktiska kontrollknapparna (för att spela upp och pausa, höja och sänka volymen och gå till föregående och nästa spår) får du tillgång till funktionerna utan att behöva använda appen. När du väl har valt ett album, en spellista eller en kanal så kan du välja att hoppa över eller upprepa spår eller att pausa musiken bara genom en knapptryckning.
Med Philips SpeakerSet Multiroom Manager-app kan du enkelt konfigurera och hantera dina Philips Spotify-högtalare för flera rum bara genom att ansluta högtalarna till det trådlösa nätverket. Om du har fler än en högtalare kan du gruppera högtalarna för flerrumsanvändning via appen.
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4.0
av 5
16
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Pixy
03/05/2018
United Kingdom
Brilliant quality music all around the house!
I have three of these. A 750 downstairs in the kitchen, a 700 in the living room and in the bedroom. I have them linked into groups so can have music all around the house and they are so easy to use from my iphone and ipad. Wouldn't be without them!
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Den här recensionen skrevs för SW750M Spotify multiroom speaker
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Den här recensionen skrevs för SW750M Spotify multiroom speaker
therecords
29/12/2015
Deutschland
TOP Produkt
Dieser Multiboom Lautsprecher von Philips ist ein echtes TOP-Produkt. TOP Sound und easy einzurichten. Diesen Lautsprecher kann ich nur jedem empfehlen, der Spotify inkl. Premium-Account nutzt.
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Den här recensionen skrevs för SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SW750M Spotify Multiroom-Lautsprecher
Brabander
09/07/2015
België
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetappararaat
Lekkere koffie met dit veelzijdig automatisch koffiezetapparaat: Van Espresso, Lungo tot gewone filterkoffie. Zet lekkere koffie, met gemakkelijke bediening, reiniging en mooi design
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Den här recensionen skrevs för SW750M Spotify multiroom speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SW750M Spotify multiroom speaker
Spotify Premium-konto krävs för den här högtalaren.