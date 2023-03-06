ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Ett måste för träningspasset
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset
  • Ett måste för träningspasset

Utgått

True Wireless-hörlurar

TAA5508BK/00

4.6
| (70) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten

2 Utmärkelser

Ett måste för träningspasset
Från gymmet till gatan – de här brusreducerande true wireless-sporthörlurarna håller motivationen uppe! Musik och podcasts låter fantastiskt och du hörs tydligt om du tar emot ett samtal. En tillförlitlig in-ear-passform ser till att öronpropparna sitter på plats.
Visa alla fördelar

Ett måste för träningspasset

  • Detaljerat, naturligt ljud

  • Brusreducering Pro

  • Tydligare samtal på språng

  • Tillförlitlig in-ear-passform

Bli helt uppslukad. Active Noise Canceling Pro

Bli helt uppslukad. Active Noise Canceling Pro

Mycket folk på gymmet? Blåser det i parken? Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på din omgivning för att dämpa externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om löprundan tar dig nära trafikerade vägar kan du trycka på en öronpropp för att aktivera Awareness Mode och släppa in ljud från omgivningen.

Tydligare samtal på språng. Låt den du pratar med höra dig, inget annat

Tydligare samtal på språng. Låt den du pratar med höra dig, inget annat

När du pratar i telefon plockar en mikrofon upp ljudet från din röst samtidigt som en AI-algoritm tar bort bakgrundsbrus från omgivningen. Personen du pratar med hör dig, inte trafiken eller personerna som pratar bredvid dig!

Tillförlitlig in-ear-passform. Rör dig fritt utan att tappa den.

Tillförlitlig in-ear-passform. Rör dig fritt utan att tappa den.

De här öronpropparna sitter på plats, oavsett hur du rör dig. Öronpluggarna i silikon har ett strukturerat greppmönster, vilket ser till att öronpropparna sitter kvar i öronen och gör dem lätta att hålla i med svettiga händer. Öronpropparnas yta är reflekterande, vilket kan göra att du syns bättre i mörker.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Utmärkelser

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.6

av 5

70

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

06/03/2023

Sverige

Sverige

De bästa lurarna

Jag har fått förmånen att testa Philips sports headphones 7000 series Wow vilket ljud, vilken bas och tar bort allt ljud utifrån så jag kan fokusera på mina poddar eller musik! Oavsett om jag tränar, sitter hemma eller kör bil!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar

23/02/2023

Sverige

Sverige

All tunes sound nice and clear!

The in-ear wireless headphones are really nice, flexible and fitting well. They come in a practical box and it is easy to recharge them. They made it possible to clearly hear the tunes without a sound distortion and they reduce the noise. Earphones are namely desinged to be sport-friendly earphones and enable better quality calls when there are some unwanted surrounding sounds in the background. When I am using them all tunes sound nice and clear. They also take a lot of wind-noise which is important for me while jogging by the sea as it is almost always blowing. I am also happy with the battery capacity so I warmly recommend them!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar

11/02/2023

Sverige

Sverige

Bra ljud, med och utan omgivningens dito

Jag har nu använt dessa sporthörlurar dagligen i tre veckor och är mycket nöjd. Börjar med de nackdelar jag upptäckt. Öronsnäckorna kommer i tre storlekar men även den minsta är lite stor för mitt ena öra. Bruksanvisningen är ganska begränsad, även den som man kan ladda ner. Med ett par så kapabla hörlurar skulle jag gärna haft mer information för att förstå alla finesser. Så till fördelarna som är många fler. Lätt att komma igång och parkoppla dem med mobil, platta och tv. Väldigt bra ljud, rent och klart. (Fick köpa en ny högtalare hem för att slippa gå med dem även där) Bra app med möjlighet till finiställningar av ljud Effektiv ANC som gör att omgivningen stängs ute vid tex tågresor. Likaså bra med "Awareness mode" i trafiken så att man kan vara uppmärksam på vad som händer runt om en. Lätt att växla mellan dem via touch Telefonsamtal hörs bra och mottagarna säger att det hörs mycket bättre än med mikrofon som hänger och diglar i blåsten. Benledning av samtal är väldigt bra. Fördel att det går att ställa in medhörning av den egna rösten men att man kan slippa. Bra batteritid och fodralet fungerar som batteripack Sammantaget mycket bra lurar om man inte har trånga öron

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Programvaruuppdatering krävs. Appen Philips Headphones meddelar dig när den senaste programvaruversionen är tillgänglig.