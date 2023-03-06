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Utgått
Detaljerat, naturligt ljud
Brusreducering Pro
Tydligare samtal på språng
Tillförlitlig in-ear-passform
Mycket folk på gymmet? Blåser det i parken? Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på din omgivning för att dämpa externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om löprundan tar dig nära trafikerade vägar kan du trycka på en öronpropp för att aktivera Awareness Mode och släppa in ljud från omgivningen.
När du pratar i telefon plockar en mikrofon upp ljudet från din röst samtidigt som en AI-algoritm tar bort bakgrundsbrus från omgivningen. Personen du pratar med hör dig, inte trafiken eller personerna som pratar bredvid dig!
De här öronpropparna sitter på plats, oavsett hur du rör dig. Öronpluggarna i silikon har ett strukturerat greppmönster, vilket ser till att öronpropparna sitter kvar i öronen och gör dem lätta att hålla i med svettiga händer. Öronpropparnas yta är reflekterande, vilket kan göra att du syns bättre i mörker.
Utmärkelser
4.6
av 5
70
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
fiacederholm
06/03/2023
Sverige
Del av marknadsföring
De bästa lurarna
Jag har fått förmånen att testa Philips sports headphones 7000 series Wow vilket ljud, vilken bas och tar bort allt ljud utifrån så jag kan fokusera på mina poddar eller musik! Oavsett om jag tränar, sitter hemma eller kör bil!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar
Nermina
23/02/2023
Sverige
Del av marknadsföring
All tunes sound nice and clear!
The in-ear wireless headphones are really nice, flexible and fitting well. They come in a practical box and it is easy to recharge them. They made it possible to clearly hear the tunes without a sound distortion and they reduce the noise. Earphones are namely desinged to be sport-friendly earphones and enable better quality calls when there are some unwanted surrounding sounds in the background. When I am using them all tunes sound nice and clear. They also take a lot of wind-noise which is important for me while jogging by the sea as it is almost always blowing. I am also happy with the battery capacity so I warmly recommend them!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar
karinh8
11/02/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Bra ljud, med och utan omgivningens dito
Jag har nu använt dessa sporthörlurar dagligen i tre veckor och är mycket nöjd. Börjar med de nackdelar jag upptäckt. Öronsnäckorna kommer i tre storlekar men även den minsta är lite stor för mitt ena öra. Bruksanvisningen är ganska begränsad, även den som man kan ladda ner. Med ett par så kapabla hörlurar skulle jag gärna haft mer information för att förstå alla finesser. Så till fördelarna som är många fler. Lätt att komma igång och parkoppla dem med mobil, platta och tv. Väldigt bra ljud, rent och klart. (Fick köpa en ny högtalare hem för att slippa gå med dem även där) Bra app med möjlighet till finiställningar av ljud Effektiv ANC som gör att omgivningen stängs ute vid tex tågresor. Likaså bra med "Awareness mode" i trafiken så att man kan vara uppmärksam på vad som händer runt om en. Lätt att växla mellan dem via touch Telefonsamtal hörs bra och mottagarna säger att det hörs mycket bättre än med mikrofon som hänger och diglar i blåsten. Benledning av samtal är väldigt bra. Fördel att det går att ställa in medhörning av den egna rösten men att man kan slippa. Bra batteritid och fodralet fungerar som batteripack Sammantaget mycket bra lurar om man inte har trånga öron
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar
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