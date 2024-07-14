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  • Trasselfria hörlurar
  • Trasselfria hörlurar
  • Trasselfria hörlurar
  • Trasselfria hörlurar
  • Trasselfria hörlurar
  • Trasselfria hörlurar
  • Trasselfria hörlurar
  • Trasselfria hörlurar
  • Trasselfria hörlurar
  • Trasselfria hörlurar

Utgått

Trådlösa in-ear-hörlurar med mikrofon

TAE1205BK/00

2.8
| (22) Recensioner
Trasselfria hörlurar
Ha musiken nära till hands. De här trådlösa stänk- och svettåliga hörlurarna ger dig fantastiskt ljud, en bekväm passform i öronen och upp till 7 timmars speltid. När du behöver mer får du 1 timmes extra speltid med bara 15 minuters laddning.
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Trasselfria hörlurar

  • 8 mm-högtalarelement/sluten baksida

  • Bekväm passform

  • Stänk-/svettåliga: IPX4

  • Utmärkt passiv brusreducering

Stänk- och svettåliga till IPX4

Med IPX4-klassning står de här true wireless-hörlurarna emot stänk från alla håll. De klarar av lite svett och du behöver inte oroa dig om det plötsligt börjar regna.

Säkra, flexibla, bekväma

Flexibla vingspetsar som passar under örats kant ger en säker passform och bättre passiv brusreducering. Ett ovalt akustiskt rör och utbytbara öronproppar ger bekväm passform i örat. Den platta hörlurskabeln ligger bekvämt mot nacken oavsett om öronpropparna sitter i eller inte.

Magnetiska öronproppar. Platt, trasselfri kabel

De här hörlurarna har magnetiska öronproppar som sitter ihop och en platt hörlurskabel som förhindrar trassel. När du drar ut dem ur väskan eller fickan behöver du inte ta hand om en tilltrasslad kabel innan du kan börja lyssna på spellistan.

Tekniska specifikationer

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2.8

av 5

22

Recensioner

14/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Long battery life, great sound

Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.

Fördelar

Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise

Nackdelar

Somewhat uncomfortable silicone covers for myself

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

06/12/2023

Nederland

Nederland

Goed en betaalbaar - makkelijk te verbinden

Fijne oordopjes die goed in het oor blijven zitten en makkelijk te verbinden zijn. Ik gebruik ze vaak

Fördelar

Geluidskwaliteit, zitten goed

Nackdelar

Bellen is minder goed

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon

29/10/2023

Deutschland

Deutschland

Toll!

Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!

Fördelar

Akku, Bedienung, Handhabung

Nackdelar

Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

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