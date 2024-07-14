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Utgått
TAE1205BK/00
8 mm-högtalarelement/sluten baksida
Bekväm passform
Stänk-/svettåliga: IPX4
Utmärkt passiv brusreducering
Med IPX4-klassning står de här true wireless-hörlurarna emot stänk från alla håll. De klarar av lite svett och du behöver inte oroa dig om det plötsligt börjar regna.
Flexibla vingspetsar som passar under örats kant ger en säker passform och bättre passiv brusreducering. Ett ovalt akustiskt rör och utbytbara öronproppar ger bekväm passform i örat. Den platta hörlurskabeln ligger bekvämt mot nacken oavsett om öronpropparna sitter i eller inte.
De här hörlurarna har magnetiska öronproppar som sitter ihop och en platt hörlurskabel som förhindrar trassel. När du drar ut dem ur väskan eller fickan behöver du inte ta hand om en tilltrasslad kabel innan du kan börja lyssna på spellistan.
2.8
av 5
22
Recensioner
TeriMKD
14/07/2024
United Kingdom
Long battery life, great sound
Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.
Fördelar
Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise
Nackdelar
Somewhat uncomfortable silicone covers for myself
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
matsun
06/12/2023
Nederland
Goed en betaalbaar - makkelijk te verbinden
Fijne oordopjes die goed in het oor blijven zitten en makkelijk te verbinden zijn. Ik gebruik ze vaak
Fördelar
Geluidskwaliteit, zitten goed
Nackdelar
Bellen is minder goed
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAE1205BK Draadloze in-ear-koptelefoon met microfoon
Wichura
29/10/2023
Deutschland
Toll!
Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!
Fördelar
Akku, Bedienung, Handhabung
Nackdelar
Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAE1205BK Kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon