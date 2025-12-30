Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt
Allt du behöver i ett köp
Paketpris
Hoppa över det här
Välj en av följande: Välj en av följande produkter:
Lägg till tillbehör
Den här produkten
- {discount-value}
2000 series
Trådlösa over-ear-hörlurar
totalt
recurring payment
Överlägsen komfort, bra ljud
Brusreducerande
Lätt over-ear-hörlur
Naturligt ljud. Extra bas
Upp till 50 timmar speltid
Bli uppslukad av musiken med brusreducering
Brusreducering dämpar externt ljud så att du kan fokusera på din musik eller dina samtal. Vill du höra mer av vad som pågår runt omkring dig? Tryck på knappen för att aktivera Awareness Mode.
Fantastiskt ljud med Extra bas-läge
Du får fantastiskt ljud från högtalarelementen på 40 mm och bra passiv brusreducering tack vare over-ear-konstruktionen. Du kan njuta av dina favoritlåtars fulla kraft.
Upp till 50 timmars speltid med snabbladdning
Med upp till 50 timmars speltid klarar de här trådlösa hörlurarna av många spellistor. De laddas helt på bara två timmar via USB-C och en snabbladdning på 15 minuter ger dig tillräckligt med ström för att spela upp musik i ytterligare 10 timmar.
Stabil Bluetooth-flerpunktsanslutning
Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.
Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger
Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dig.
Så lätta och bekväma att du kan ha dem på dig i flera timmar
Dessa over-ear-hörlurar är perfekta för vardagsbruk. Det lätta, vadderade huvudbandet vilar lätt mot huvudet, medan de mjuka öronkåporna garanterar perfekt passform. Varje öronkåpa har vaddering i PU-läder för en mjuk, hudvänlig känsla som kombinerar långvarig komfort med enkelt underhåll.
Philips Headphones-appen. Anpassa inställningar och kontroller
Med vår praktiska tillhörande app kan du hantera anslutna enheter och stänga av brusreduceringen. Du kan även använda appen för att finjustera din ljudprofil.
Från musik till podcasts – de här trådlösa hörlurarna ger det du lyssnar på bästa möjliga ljud! Du får ett varmt och detaljerat ljud med fyllig bas från högtalarelementen, vilka är inställda efter Philips ljudsignatur.