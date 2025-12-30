TAH2500BK/10
Överlägsen komfort, bra ljud
Sätt på dig dessa trådlösa over-ear-hörlurar och njut av verklig komfort när du lyssnar. Du får ett fylligt ljud med extra bas och upp till 50 timmars uppspelning.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Trådlösa over-ear-hörlurar
Brusreducering dämpar externt ljud så att du kan fokusera på din musik eller dina samtal. Vill du höra mer av vad som pågår runt omkring dig? Tryck på knappen för att aktivera Awareness Mode.
Du får fantastiskt ljud från högtalarelementen på 40 mm och bra passiv brusreducering tack vare over-ear-konstruktionen. Du kan njuta av dina favoritlåtars fulla kraft.
Med upp till 50 timmars speltid klarar de här trådlösa hörlurarna av många spellistor. De laddas helt på bara två timmar via USB-C och en snabbladdning på 15 minuter ger dig tillräckligt med ström för att spela upp musik i ytterligare 10 timmar.
Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.
Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dig.
Dessa over-ear-hörlurar är perfekta för vardagsbruk. Det lätta, vadderade huvudbandet vilar lätt mot huvudet, medan de mjuka öronkåporna garanterar perfekt passform. Varje öronkåpa har vaddering i PU-läder för en mjuk, hudvänlig känsla som kombinerar långvarig komfort med enkelt underhåll.
Med vår praktiska tillhörande app kan du hantera anslutna enheter och stänga av brusreduceringen. Du kan även använda appen för att finjustera din ljudprofil.
Från musik till podcasts – de här trådlösa hörlurarna ger det du lyssnar på bästa möjliga ljud! Du får ett varmt och detaljerat ljud med fyllig bas från högtalarelementen, vilka är inställda efter Philips ljudsignatur.
