      Trådlösa over-ear-hörlurar

      TAH2500BK/10

      Övergripande klassificering / 5
      Överlägsen komfort, bra ljud

      Sätt på dig dessa trådlösa over-ear-hörlurar och njut av verklig komfort när du lyssnar. Du får ett fylligt ljud med extra bas och upp till 50 timmars uppspelning.

      Läs mer om produkten

      Överlägsen komfort, bra ljud

      • Brusreducerande
      • Lätt over-ear-hörlur
      • Naturligt ljud. Extra bas
      • Upp till 50 timmar speltid

      Bli uppslukad av musiken med brusreducering

      Brusreducering dämpar externt ljud så att du kan fokusera på din musik eller dina samtal. Vill du höra mer av vad som pågår runt omkring dig? Tryck på knappen för att aktivera Awareness Mode.

      Fantastiskt ljud med Extra bas-läge

      Du får fantastiskt ljud från högtalarelementen på 40 mm och bra passiv brusreducering tack vare over-ear-konstruktionen. Du kan njuta av dina favoritlåtars fulla kraft.

      Upp till 50 timmars speltid med snabbladdning

      Med upp till 50 timmars speltid klarar de här trådlösa hörlurarna av många spellistor. De laddas helt på bara två timmar via USB-C och en snabbladdning på 15 minuter ger dig tillräckligt med ström för att spela upp musik i ytterligare 10 timmar.

      Stabil Bluetooth-flerpunktsanslutning

      Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.

      Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger

      Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dig.

      Så lätta och bekväma att du kan ha dem på dig i flera timmar

      Dessa over-ear-hörlurar är perfekta för vardagsbruk. Det lätta, vadderade huvudbandet vilar lätt mot huvudet, medan de mjuka öronkåporna garanterar perfekt passform. Varje öronkåpa har vaddering i PU-läder för en mjuk, hudvänlig känsla som kombinerar långvarig komfort med enkelt underhåll.

      Philips Headphones-appen. Anpassa inställningar och kontroller

      Med vår praktiska tillhörande app kan du hantera anslutna enheter och stänga av brusreduceringen. Du kan även använda appen för att finjustera din ljudprofil.

      Varmt, detaljerat, naturligt. Philips ljudsignatur

      Från musik till podcasts – de här trådlösa hörlurarna ger det du lyssnar på bästa möjliga ljud! Du får ett varmt och detaljerat ljud med fyllig bas från högtalarelementen, vilka är inställda efter Philips ljudsignatur.

      Tekniska specifikationer

      • Ljud

        Akustiskt system
        Stängd
        Frekvensomfång
        20–20 000 Hz
        Impedans
        32 ohm
        Känslighet
        112 dB (1 000 Hz)
        Högtalardiameter
        40  mm
        Maximal ineffekt
        30  mW
        Högtalar-typ
        Dynamisk

      • Anslutningar

        Bluetooth-version
         6,0
        Bluetooth-profiler
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Maximal räckvidd
        Upp till 10  m
        Flerpunktsanslutning
        Ja
        Codec som stöds
        SBC
        Hörlursuttag
        3.5  mm

      • Yttre kartong

        Längd
        36.20  cm
        Antal konsumentförpackningar
        6
        Bredd
        21.60  cm
        Bruttovikt
        2.76  kg
        Höjd
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17304 7
        Nettovikt
        1.39  kg
        Taravikt
        1.37  kg

      • Bekvämlighet

        Philips Headphones-appsupport
        Ja
        Det går att uppdatera inbyggd programvara
        Ja
        Typ av kontroller
        Knapp

      • Effekt

        Antal batterier
        1 st.
        Laddningstid
        2  timmar
        Musikuppspelningstid (ANC på)
        45  timmar
        Musikuppspelningstid (ANC av)
        50  timmar
        Snabb uppladdning
        15 mins for 10 hrs
        Batterivikt (total)
        9.6  g
        Batterikapacitet (hörlurar)
        500  mAh
        Batterityp (hörlurar)
        Litiumpolymer (inbyggd)

      • Förpackningens mått

        Höjd
        22  cm
        Förpackningstyp
        Kartong
        Typ av hyllplacering
        Hängande
        Bredd
        20.2  cm
        Djup
        5.8  cm
        Antal produkter som medföljer
        1
        EAN
        48 95229 17304 0
        Bruttovikt
        0.4  kg
        Nettovikt
        0.232  kg
        Taravikt
        0.168  kg

      • Produktstorlek

        Höjd
        19.76  cm
        Bredd
        16.57  cm
        Djup
        8.29  cm
        Vikt
        0.207  kg

      • Tillbehör

        Snabbstartguide
        Ja
        Laddningskabel
        USB-C-kabel, 200 mm

      • Design

        Färg
        Svart
        Bärstil
        Hörlurar med huvudband
        Ihopvikbara
        Platt/inåt
        Material i öronkopplingen
        Formbart skum
        Öronpassform
        Over-ear
        Kåptyp
        Sluten baksida

      • Telekommunikation

        Mikrofon för samtal
        1 mic

      • ANC-funktioner

        ANC-teknik
        FF
        Awareness mode
        Ja
        Mikrofon för ANC
        2 mikrofoner
        ANC (aktiv brusreducering)
        Ja

      • Röstassistent

        Kompatibel med röstassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistent
        Aktivering av röstassistent
        Tryck på spela upp/pausa-knappen
        Stöd för röstassistent
        Ja

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

