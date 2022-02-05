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Utgått

Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

TAH8505BK/00

4
| (8) Recensioner
Styr tystnaden
Hör musiken, inte omgivningen. Du kan styra funktionen för aktiv brusreducering på dessa trådlösa over-ear-hörlurar så att den passar din situation. Med 30 timmars speltid samt flexibel snabbladdning klarar du hela resan
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trådlös hörlur med aktiv brusreducering

Styr tystnaden

  • 40 mm högtalarelement/sluten baksida

30 timmars spel- eller samtalstid (25 timmar med ANC på)

De här hörlurarna klarar allt på alla resor. En laddning tar bara två timmar. Du får 30 timmars speltid (eller samtalstid) med aktiv brusreducering av och 25 timmar med den på. Två nivåer av snabbladdning – Rapid Charge och Quick Charge – ger dig två eller sex timmars extra speltid.

Aktiv brusreducering (ANC). Förlora dig själv, inte musiken

Lämna allt bakom dig med aktiv brusreducering. Stäng av ljudet från ett tåg eller ett livligt kontor med en knapptryckning. Om du är på språng kan du lyssna på musik och hålla koll på ljudet från gatan i medvetenhetsläget.

Smidigt, justerbart huvudband. Mjuka öronkuddar

Perfekt inställda akustiska neodymelement ger djup bas och tydliga mellanregisterfrekvenser i allt från spellistor till poddsändningar. Mjuka öronkuddar täcker hela örat och skapar en förslutning som passivt isolerar externt ljud. Huvudbandet är lätt, mjukt och enkelt att justera – de här hörlurarna kommer inte att fastna i håret.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

8

Recensioner

3
1

05/02/2022

Sverige

Sverige

Fantastiska

Skönt att kunna stänga ute omgivningen och bara lyssna på musik i lurar med riktigt bra ljud. Enkelt att ändra volym och funktioner genom att bara röra vid ena hörluren.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

30/05/2023

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen

Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .

Fördelar

Super geluid

Nackdelar

Redelijk klem om je hoofd dus warm

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

02/11/2022

Deutschland

Deutschland

klasse

Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

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  1. Det faktiska resultatet kan variera