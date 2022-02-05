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Utgått
TAH8505BK/00
40 mm högtalarelement/sluten baksida
De här hörlurarna klarar allt på alla resor. En laddning tar bara två timmar. Du får 30 timmars speltid (eller samtalstid) med aktiv brusreducering av och 25 timmar med den på. Två nivåer av snabbladdning – Rapid Charge och Quick Charge – ger dig två eller sex timmars extra speltid.
Lämna allt bakom dig med aktiv brusreducering. Stäng av ljudet från ett tåg eller ett livligt kontor med en knapptryckning. Om du är på språng kan du lyssna på musik och hålla koll på ljudet från gatan i medvetenhetsläget.
Perfekt inställda akustiska neodymelement ger djup bas och tydliga mellanregisterfrekvenser i allt från spellistor till poddsändningar. Mjuka öronkuddar täcker hela örat och skapar en förslutning som passivt isolerar externt ljud. Huvudbandet är lätt, mjukt och enkelt att justera – de här hörlurarna kommer inte att fastna i håret.
4.0
av 5
8
Recensioner
Ewisen
05/02/2022
Sverige
Fantastiska
Skönt att kunna stänga ute omgivningen och bara lyssna på musik i lurar med riktigt bra ljud. Enkelt att ändra volym och funktioner genom att bara röra vid ena hörluren.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8505BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
Vaart
30/05/2023
Nederland
Verifierad köpare
De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen
Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .
Fördelar
Super geluid
Nackdelar
Redelijk klem om je hoofd dus warm
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Rambaldi
02/11/2022
Deutschland
klasse
Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Det faktiska resultatet kan variera