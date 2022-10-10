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Utgått

Trådlösa over-ear-hörlurar

TAH9505BK/00

2.4
| (18) Recensioner
Att uppslukas i
Inspiration. Motivation. Koncentration. Med överlägsen aktiv brusreducering och tydligt ljud är de här trådlösa over-ear-hörlurarna allt du behöver. Den helt integrerade Google-assistenten hjälper dig att få mer gjort, handsfree.
Visa alla fördelar

Att uppslukas i

  • Brusreducering Pro

  • Integrerad Google Assistent

  • Bluetooth multipoint

  • Pekkontroll

Hybridteknik för aktiv brusreducering. Fokus där du vill ha det

Hybridteknik för aktiv brusreducering. Fokus där du vill ha det

När låten förtjänar din fulla uppmärksamhet kan du uppslukas med de här trådlösa hörlurarna. En extern och en intern mikrofon kombineras för att filtrera bort externt brus. Täck över den högra öronkåpan för att aktivera medvetenhetsläge och släppa in omvärlden igen.

Rundad over-ear-design. Elegant utseende, suveränt ljud

Rundad over-ear-design. Elegant utseende, suveränt ljud

De runda kåporna ger en distinkt känsla av stil. Over-ear-passformen skapar en tätning som passivt isolerar externt ljud. Perfekt justerade element på 40 mm ger djup bas, ett balanserat mellanregister och gnistrande höga frekvenser.

Philips Headphones-app. Anpassad ljudkontroll

Philips Headphones-app. Anpassad ljudkontroll

Förstärk basen. Tona ned diskanten. Med Philips Headphones-appen får du kontroll över musiken du lyssnar på. Justera nivåerna själv eller välj bland förinställda ljudstilar. Du kan även växla mellan förinställda ANC-lägen med en enda tryckning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.4

av 5

18

Recensioner

10/10/2022

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang

Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.

Fördelar

Gute Verarbeitung, Klang und Komfort

Nackdelar

Kein aptx

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

20/06/2022

Suisse

Suisse

Verifierad köpare

Preis Leistung Top !!!

Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.

Fördelar

Langer Akku, kurze Ladezeit, super App

Nackdelar

kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

11/09/2021

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Perfect voor je iPad en iPhone

Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.

Fördelar

Heerlijke en snelle bediening.

Nackdelar

Geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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