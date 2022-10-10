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Utgått
TAH9505BK/00
Brusreducering Pro
Integrerad Google Assistent
Bluetooth multipoint
Pekkontroll
När låten förtjänar din fulla uppmärksamhet kan du uppslukas med de här trådlösa hörlurarna. En extern och en intern mikrofon kombineras för att filtrera bort externt brus. Täck över den högra öronkåpan för att aktivera medvetenhetsläge och släppa in omvärlden igen.
De runda kåporna ger en distinkt känsla av stil. Over-ear-passformen skapar en tätning som passivt isolerar externt ljud. Perfekt justerade element på 40 mm ger djup bas, ett balanserat mellanregister och gnistrande höga frekvenser.
Förstärk basen. Tona ned diskanten. Med Philips Headphones-appen får du kontroll över musiken du lyssnar på. Justera nivåerna själv eller välj bland förinställda ljudstilar. Du kan även växla mellan förinställda ANC-lägen med en enda tryckning.
2.4
av 5
18
Recensioner
Jogi45
10/10/2022
Deutschland
Verifierad köpare
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang
Der Kopfhörer hat einen sehr guten Klang. Er ist bequem und gut verarbeitet. Das ANC ist durchschnittlich, reicht aber aus. Mit der App kann man den Klang nach den eigenen Vorlieben einstellen. Die Akkuleistung ist gut.
Fördelar
Gute Verarbeitung, Klang und Komfort
Nackdelar
Kein aptx
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
20/06/2022
Suisse
Verifierad köpare
Preis Leistung Top !!!
Endlich mal ein gutes App dazu. ANC Einstellungen sind da sehr leicht und schnell wählbar. Langer Akku, hält was er verspricht. Angenehm zu tragen.
Fördelar
Langer Akku, kurze Ladezeit, super App
Nackdelar
kein Ladegerät ( USB Kabel dabei )
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH9505BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
MTW64
11/09/2021
Nederland
Verifierad köpare
Perfect voor je iPad en iPhone
Heerlijk luisteren en om te telefoneren. Het geluid is meer dan prima. De bediening is even wennen maar werkt beter dan knopje.
Fördelar
Heerlijke en snelle bediening.
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH9505BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
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Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.