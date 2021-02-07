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30 dagars ångerrätt
Utgått
40 mm högtalarelement/sluten baksida
Over-ear
Vecka ut och vecka in klarar de här hörlurarna de mest krävande resorna till och från jobbet. En laddning tar bara 1,5 timmar och ger dig 30 timmars uppspelnings- eller samtalstid. Två nivåer av snabbladdning¡ªRapid Charge och Quick Charge¡ ªger dig 2 eller 6 extra timmars speltid. Så du kan fortsätta lyssna måndag till fredag, och ännu längre.
De perfekt inställda akustiska neodymelementen ger djup bas och tydliga frekvenser i mellanregistret
De här trådlösa hörlurarna har mjuka öronkåpor som kan vikas ihop på två sätt. Du kan vika ihop dem så att de blir platta, vilket är perfekt för förvaring i skrivbordslådan. Eller kan du vika ihop dem platt och inåt, och på så sätt skapa ett kompakt paket som får plats i jackfickan eller väskan.
4.6
av 5
5
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
paze11
07/02/2021
Portugal
Verifierad köpare
Acima das espetativas
O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.
Fördelar
Facil na conectividade., bp, som e confortavel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Raffaële Josephe
23/04/2020
België
Casque Bluetooth
Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps
Fördelar
Son super
Nackdelar
Volume pourrait être un peu plus fort
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Hendrik61
29/01/2020
Nederland
Comfortabele koptelefoon met goed geluid!
Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.
Fördelar
oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.
Nackdelar
Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Det faktiska resultatet kan variera