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  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid
  • Snygg design. 30 timmars speltid

Utgått

Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

TAPH802BK/00

4.6
| (5) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Snygg design. 30 timmars speltid
Hur din vecka än ser ut. De här trådlösa over-ear-hörlurarna gör pendlingen trevligare med balanserat, detaljerat ljud och upp till 30 timmars speltid. Om du behöver mer ger snabbladdning dig mellan 2 och 6 timmar extra ström
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Trådlösa hörlurar med högupplöst ljud

Snygg design. 30 timmars speltid

  • 40 mm högtalarelement/sluten baksida

  • Over-ear

Varje pendling. 30 timmars speltid.

Vecka ut och vecka in klarar de här hörlurarna de mest krävande resorna till och från jobbet. En laddning tar bara 1,5 timmar och ger dig 30 timmars uppspelnings- eller samtalstid. Två nivåer av snabbladdning¡ªRapid Charge och Quick Charge¡ ªger dig 2 eller 6 extra timmars speltid. Så du kan fortsätta lyssna måndag till fredag, och ännu längre.

Detaljerat ljud. Kraftfull bas

De perfekt inställda akustiska neodymelementen ger djup bas och tydliga frekvenser i mellanregistret

Flexibel design

De här trådlösa hörlurarna har mjuka öronkåpor som kan vikas ihop på två sätt. Du kan vika ihop dem så att de blir platta, vilket är perfekt för förvaring i skrivbordslådan. Eller kan du vika ihop dem platt och inåt, och på så sätt skapa ett kompakt paket som får plats i jackfickan eller väskan.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

5

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

07/02/2021

Portugal

Portugal

Verifierad köpare

Acima das espetativas

O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.

Fördelar

Facil na conectividade., bp, som e confortavel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

23/04/2020

België

België

Casque Bluetooth

Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps

Fördelar

Son super

Nackdelar

Volume pourrait être un peu plus fort

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

29/01/2020

Nederland

Nederland

Comfortabele koptelefoon met goed geluid!

Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.

Fördelar

oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.

Nackdelar

Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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