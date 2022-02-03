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Utgått

Internet-radio

TAPR802/12

3.9

| (57) Recensioner

Mer att älska

Oavsett vad du gillar kan du bli ännu mer uppslukad av det med den här webbradion från Philips. Förutom webb-, DAB- och FM-radio kan du även få Spotify Connect-kompatibilitet och möjligheten att streama från din mobila enhet.

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Mer att älska

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Webbradio. Tusentals stationer inom räckhåll

Musik. Spoken word. Brott. Den här webbradion är din biljett till tusentals globala stationer som sänder alla tänkbara sorters program. Den digitala radiomottagaren ger kristallklar mottagning och du kan ställa in upp till 20 snabbval för de webb-, DAB+- eller FM-kanaler du gillar bäst.

Stor 2,4 tums färgskärm för enkel visning

Det mattsvarta trähöljet omger en stor, högblank färgskärm och ett svart högtalargaller i metall. Skärmen visar albumomslag och låtinformation från Spotify Connect, och stationslogotyper när du använder webbradio eller DAB.

1 x 3 tums fullregisterhögtalare. Klart, detaljerat ljud

En 3 tums fullregisterhögtalare ger klart ljud. En basreflexport fyller i de låga tonerna, vilket ger dig en fyllig och kraftfull basrespons. Räckvidden är 10 m.

Tekniska specifikationer

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3.9

av 5

57

Recensioner

03/02/2022

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Smart lille radio - Tre i en modtager

Når jeg skriver tre i en modtager mener jeg - FM modtager, DAB modtager og Internet modtager. Den opfylder mine krav - som internetradio, ur vækkeur - sleep funktion - elsker at falde i søvn til musik. Smart at den vækker med selvvalg musik kanal og som en ekstra sikkerhed at den også vækker som et almindelig vækkeur - hurtig og nem at betjene og finder meget hurtig internettet første gang den startes op.

Fördelar

Det har jeg beskrevet i anmeldelsen.

Nackdelar

Lidt små taster og lille menu oversigt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPR802 Internetradio

Datum för användning 2021-01-03

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPR802 Internetradio

Datum för användning 2021-01-03

24/07/2023

Deutschland

Deutschland

So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!

Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.

Fördelar

Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display

Nackdelar

keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPR802 Internetradio

Datum för användning 2021-07-24

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPR802 Internetradio

Datum för användning 2021-07-24

09/06/2023

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Uitstekende weergave internet stations!

Makkelijke WiFi connectie, en algehele bediening. Goed geluid, duidelijke display. Mijn vrouw luistert nu hele dag naar haar favoriete buitenlandse radiostation.

Fördelar

Makkelijke installatie WiFi aansluiting, goed geluid.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPR802 Internetradio

Datum för användning 2022-05-09

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPR802 Internetradio

Datum för användning 2022-05-09

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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