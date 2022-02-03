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Utgått
TAPR802/12
Mer att älska
Oavsett vad du gillar kan du bli ännu mer uppslukad av det med den här webbradion från Philips. Förutom webb-, DAB- och FM-radio kan du även få Spotify Connect-kompatibilitet och möjligheten att streama från din mobila enhet.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Musik. Spoken word. Brott. Den här webbradion är din biljett till tusentals globala stationer som sänder alla tänkbara sorters program. Den digitala radiomottagaren ger kristallklar mottagning och du kan ställa in upp till 20 snabbval för de webb-, DAB+- eller FM-kanaler du gillar bäst.
Det mattsvarta trähöljet omger en stor, högblank färgskärm och ett svart högtalargaller i metall. Skärmen visar albumomslag och låtinformation från Spotify Connect, och stationslogotyper när du använder webbradio eller DAB.
En 3 tums fullregisterhögtalare ger klart ljud. En basreflexport fyller i de låga tonerna, vilket ger dig en fyllig och kraftfull basrespons. Räckvidden är 10 m.
3.9
av 5
57
Recensioner
FilurenDK
03/02/2022
Danmark
Verifierad köpare
Smart lille radio - Tre i en modtager
Når jeg skriver tre i en modtager mener jeg - FM modtager, DAB modtager og Internet modtager. Den opfylder mine krav - som internetradio, ur vækkeur - sleep funktion - elsker at falde i søvn til musik. Smart at den vækker med selvvalg musik kanal og som en ekstra sikkerhed at den også vækker som et almindelig vækkeur - hurtig og nem at betjene og finder meget hurtig internettet første gang den startes op.
Fördelar
Det har jeg beskrevet i anmeldelsen.
Nackdelar
Lidt små taster og lille menu oversigt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPR802 Internetradio
Datum för användning 2021-01-03
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPR802 Internetradio
Datum för användning 2021-01-03
detLAN
24/07/2023
Deutschland
So stelle ich mir ein Internet, DAB+ Radio vor!
Nach dem ersten Fehlkauf, der dank Amazon problemlos Retourniert wurde, habe ich auf eine mir vertraute Marke gesetzt und wurde nicht enttäuscht. Die Bedienung ist super einfach und dank der wenigen Bedienelemente auch sehr intuitiv. Sehr gut gefällt mir, dass die Lautstärke per Drehregler eingestellt wird, anstatt wie bei vielen anderen per Tasten, die man mehrfach drücken muss. Das Display ist sehr gut ablesbar, auch von der Seite. Der Sound ist für die Gerätegröße sehr ordentlich. Und wer möchte kann dank Equalizer den Sound seinen Hörgewohnheiten anpassen. Würde ich das Gerät weiter empfehlen? Auf jeden Fall, habe mir bereits ein zweites für den Vorraum unserer Sauna bestellt. Es gibt zwar keine Fernbedienung, jedoch eine App vom Hersteller des Chipsatzes (Frontier Silicon). Diese nennt sich OKTIV, einfach danach googeln.
Fördelar
Intuitive Bedienung, toller Sound und ein gutes Display
Nackdelar
keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPR802 Internetradio
Datum för användning 2021-07-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPR802 Internetradio
Datum för användning 2021-07-24
mabubhay
09/06/2023
Nederland
Verifierad köpare
Uitstekende weergave internet stations!
Makkelijke WiFi connectie, en algehele bediening. Goed geluid, duidelijke display. Mijn vrouw luistert nu hele dag naar haar favoriete buitenlandse radiostation.
Fördelar
Makkelijke installatie WiFi aansluiting, goed geluid.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPR802 Internetradio
Datum för användning 2022-05-09
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPR802 Internetradio
Datum för användning 2022-05-09