ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Ficklassikern
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern
  • Ficklassikern

Utgått

Bärbar radio

TAR1506/00

4.5
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Ficklassikern
Ge dig ut i världen med den här bärbara analoga FM/MW-radion. Enkel inställning och tydligt ljud ser till att du håller dig uppdaterad med dina favoritprogram. Oavsett om du påtar i trädgården eller är ute på en vandringstur.
Visa alla fördelar

Ficklassikern

  • FM/MW

  • Analog inställning

  • Batteridriven

Klassisk design. Lätt att ställa in

Den här mycket bärbara analoga FM/MW-radion är enkel att ställa in när du är på språng. Vrid bara på det sidomonterade inställningsvredet för att flytta indikatorn längs skalan. Ett stort inställningsfönster i traditionell stil gör det enkelt att se när du har nått önskad frekvens.

Enkla kontroller. Tumhjul för volym och på/av

Den här lilla radion är enkel att använda med en hand. Volymen och på/av styrs båda av ett smidigt placerat tumhjul. Det finns en hörlursport för privat lyssning och en omkopplare på sidan för att välja FM- eller MW-signaler.

Lätt att bära med sig. Perfekt både hemma och borta

Stoppa radion i fickan och ta med dig nyheterna vart du än går. Eller spelet du bara inte får missa. Eller pratshowen du älskar. Radion drivs med två AAA-batterier, och en teleskopantenn garanterar att du alltid får bästa möjliga mottagning.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

16/06/2024

España

España

Buen tamaño y diseño clásico y practico,

Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.

Fördelar

Tamaño y baterias

Nackdelar

Que se vendiera con audifonos

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR1506 Radio portátil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR1506 Radio portátil

26/02/2024

España

España

Verifierad köpare

Buen compañero para las noches en soledad

Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.

Fördelar

Se acomoda bien debajo de la almohada

Nackdelar

Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR1506 Radio portátil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR1506 Radio portátil

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.