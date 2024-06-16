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Utgått
FM/MW
Analog inställning
Batteridriven
Den här mycket bärbara analoga FM/MW-radion är enkel att ställa in när du är på språng. Vrid bara på det sidomonterade inställningsvredet för att flytta indikatorn längs skalan. Ett stort inställningsfönster i traditionell stil gör det enkelt att se när du har nått önskad frekvens.
Den här lilla radion är enkel att använda med en hand. Volymen och på/av styrs båda av ett smidigt placerat tumhjul. Det finns en hörlursport för privat lyssning och en omkopplare på sidan för att välja FM- eller MW-signaler.
Stoppa radion i fickan och ta med dig nyheterna vart du än går. Eller spelet du bara inte får missa. Eller pratshowen du älskar. Radion drivs med två AAA-batterier, och en teleskopantenn garanterar att du alltid får bästa möjliga mottagning.
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
R y b
16/06/2024
España
Buen tamaño y diseño clásico y practico,
Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.
Fördelar
Tamaño y baterias
Nackdelar
Que se vendiera con audifonos
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR1506 Radio portátil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR1506 Radio portátil
Ajua
26/02/2024
España
Verifierad köpare
Buen compañero para las noches en soledad
Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.
Fördelar
Se acomoda bien debajo de la almohada
Nackdelar
Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR1506 Radio portátil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR1506 Radio portátil