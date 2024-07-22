Andra objekt i rutan
- AC-nätkabel
- Snabbstartguide
- Garanticertifikat
TAR2509/10
Den klassiska följeslagaren
Gillar du att lyssna på radio? Den här bärbara analoga FM/AM-radion spelar upp dina favoritstationer i allt från köket till trädgården. Den låter bra, drivs med ström eller batteri och har en smidig LED-indikator – så du vet när den är perfekt inställd.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Bärbar FM/AM-radio
Analog inställning gör det enkelt att hitta de stationer du gillar på den här bärbara FM/AM-radion. Vrid bara inställningsratten på sidan på radion så visar det stora, tydliga fönstret vilken frekvens du har ställt in. En LED-indikator tänds när signalen är stark.
Få ut mesta möjliga av din musik med musikläget. Växla till nyhetsläget när du lyssnar på nyheterna, din favoritradiosåpa eller panelprogram. Oavsett vad du gillar ger en 3,5 tum stor högtalare ett bra och klart ljud.
Du behöver inte söka efter volymkontrollen på den här radion! Förutom det stora volymvredet har radion toppmonterade knappar som gör att du kan växla mellan FM/AM-signaler och ljudlägen. Här finns även en hörlursport för privat lyssning.
Den här radion kan följa med dig överallt. Anslut radion till ett vägguttag eller sätt i två D-batterier och ge dig ut. Den är perfekt för ett glas vin på balkongen eller en picknick på bakgården.
Ljud
Högtalare
Anslutningar
Mottagare/mottagning/sändning
Effekt
Förpackningens mått
Produktstorlek
Tillbehör
Larm
