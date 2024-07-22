Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    • Den klassiska följeslagaren Den klassiska följeslagaren Den klassiska följeslagaren

      Bärbar FM/AM-radio

      TAR2509/10

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Den klassiska följeslagaren

      Gillar du att lyssna på radio? Den här bärbara analoga FM/AM-radion spelar upp dina favoritstationer i allt från köket till trädgården. Den låter bra, drivs med ström eller batteri och har en smidig LED-indikator – så du vet när den är perfekt inställd.

      Läs mer om produkten

      Liknande produkter

      Visa alla Klockradio

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Lägg till tillbehör

      Den här produkten
      Bärbar FM/AM-radio
      - {discount-value}

      Bärbar FM/AM-radio

      totalt

      recurring payment

      Den klassiska följeslagaren

      • FM/AM
      • Analog inställning
      • Nät- eller batteridriven
      Klassisk design, tydlig mottagning, enkel inställning

      Klassisk design, tydlig mottagning, enkel inställning

      Analog inställning gör det enkelt att hitta de stationer du gillar på den här bärbara FM/AM-radion. Vrid bara inställningsratten på sidan på radion så visar det stora, tydliga fönstret vilken frekvens du har ställt in. En LED-indikator tänds när signalen är stark.

      Växla mellan lägena Nyheter och Musik. Tonkontroll

      Växla mellan lägena Nyheter och Musik. Tonkontroll

      Få ut mesta möjliga av din musik med musikläget. Växla till nyhetsläget när du lyssnar på nyheterna, din favoritradiosåpa eller panelprogram. Oavsett vad du gillar ger en 3,5 tum stor högtalare ett bra och klart ljud.

      Enkla kontroller. Stort volymvred

      Enkla kontroller. Stort volymvred

      Du behöver inte söka efter volymkontrollen på den här radion! Förutom det stora volymvredet har radion toppmonterade knappar som gör att du kan växla mellan FM/AM-signaler och ljudlägen. Här finns även en hörlursport för privat lyssning.

      Placera den var du vill

      Den här radion kan följa med dig överallt. Anslut radion till ett vägguttag eller sätt i två D-batterier och ge dig ut. Den är perfekt för ett glas vin på balkongen eller en picknick på bakgården.

      Tekniska specifikationer

      • Ljud

        Uteffekt (RMS)
        300 mw
        Ljudsystem
        Mono
        Ljudförbättring
        tonkontroll
        Volymkontroll
        ratt (analog)

      • Högtalare

        Fullregisterelementets diameter
        3,5"
        Antal fullregisterelement
        1

      • Anslutningar

        Bluetooth
        Nej
        Ljud-/videoutgång
        Hörlur (3,5 mm)
        Ljudingång
        Nej

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Radioband
        • FM
        • AM
        RDS
        Nej

      • Effekt

        Batterityp
        D-storlek (LR20)
        Batterispänning
        1.5  V
        Strömförsörjning
        • 220–240 V
        • 50/60 Hz
        Antal batterier
         2

      • Förpackningens mått

        Höjd
        19.3  cm
        Förpackningstyp
        Förpackning
        Typ av hyllplacering
        Liggande
        Bredd
        29  cm
        Djup
        9.3  cm
        Antal produkter som medföljer
        1
        Bruttovikt
        1.1  kg
        Nettovikt
        0.885  kg
        Taravikt
        0.215  kg

      • Produktstorlek

        Höjd
        14.95  cm
        Bredd
        21  cm
        Djup
        6.63  cm
        Vikt
        0.668  kg

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • AC-nätkabel
        • Snabbstartguide
        • Garanticertifikat

      • Larm

        Antal larm
        Nej
        Snooze (upprepa larm)
        Nej

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • AC-nätkabel
      • Snabbstartguide
      • Garanticertifikat
      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

      Föreslagna produkter

      Senast visade produkter

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.