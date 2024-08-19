Söktermer

      Vakna redo att sätta igång

      Gör det enkelt för dig med den här digitala FM-klockradion. Flera snabbval gör det lätt att byta mellan stationer, och du kan ställa in alarmet så att det väcker dig med en stigande radiovolym. Sugen på att ta sovmorgon? Då är det bara att sträcka ut handen och trycka på snoozeknappen.

      Vakna redo att sätta igång

      • FM, digitalmottagare
      • Dubbelt larm

      FM-digitalradio

      FM-mottagaren ger tydlig mottagning och du kan ställa in upp till 10 snabbval för dina favoritkanaler. Displayen visar tiden tydligt.

      Insomningsfunktion. Somna medan du lyssnar på radion

      Somna till din favoritkanal som spelar i bakgrunden. Du kan ställa in klockans insomningstimer på att ha radion igång i upp till 2 timmar. När den förinställda tiden har passerat stängs radion av.

      Dubbelt larm. En klocka, två väckningslarm

      Med den dubbla larmfunktionen kan du ställa in två olika larm, och med funktionen för behaglig uppvakning ökar radiovolymen gradvis så att du vaknar behagligt.

      Reservbatteri vid strömavbrott

      Den här väckarklockan har ett reservbatteri. Om det blir strömavbrott behöver du inte återställa klockan och alarminställningarna sparas.

      Tekniska specifikationer

      • Ljud

        Uteffekt (RMS)
        200 mW
        Ljudsystem
        Mono

      • Högtalare

        Fullregisterelementets diameter
        2 tum
        Antal fullregisterelement
        1

      • Anslutningar

        Bluetooth
        Nej
        Ljudingång
        Nej

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Antenn
        FM-antenn
        Radioband
        FM
        Antal förinställda kanaler
         10
        RDS
        Nej
        FM-frekvensomfång
        87,5-108  MHz

      • Effekt

        Strömförbrukning i standby-läge
        < 1 W
        Strömtyp
        DC-ingång
        Reservbatteri
        2 x AAA (medföljer inte)
        Nätströmsingång
        100–240V, 50/60 Hz
        Effektförbrukning vid användning
        < 3 W

      • Förpackningens mått

        Höjd
        17  cm
        Förpackningstyp
        Förpackning
        Typ av hyllplacering
        Liggande
        Bredd
        13.6  cm
        Djup
        6  cm
        Antal produkter som medföljer
        1
        Bruttovikt
        0.349  kg
        Nettovikt
        0.204  kg
        Taravikt
        0.145  kg

      • Produktstorlek

        Höjd
        5.4  cm
        Bredd
        13.1  cm
        Djup
        13.1  cm
        Vikt
        0.203  kg

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Garanticertifikat
        • Snabbstartguide
        • Nätadapter

      • Larm

        Larmkälla
        • FM-radio
        • Signal
        Antal larm
         2
        Insomningsfunktion
        15/30/60/90/120 minuter
        Snooze (upprepa larm)
        Ja, 9 min

      • Klocka

        Teckenfönster
        LED
        Typ
        Digital

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • Garanticertifikat
      • Snabbstartguide
