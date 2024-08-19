Vakna redo att sätta igång

Gör det enkelt för dig med den här digitala FM-klockradion. Flera snabbval gör det lätt att byta mellan stationer, och du kan ställa in alarmet så att det väcker dig med en stigande radiovolym. Sugen på att ta sovmorgon? Då är det bara att sträcka ut handen och trycka på snoozeknappen.