TAR3305/12
Vakna redo att sätta igång
Gör det enkelt för dig med den här digitala FM-klockradion. Flera snabbval gör det lätt att byta mellan stationer, och du kan ställa in alarmet så att det väcker dig med en stigande radiovolym. Sugen på att ta sovmorgon? Då är det bara att sträcka ut handen och trycka på snoozeknappen.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Klockradio
FM-mottagaren ger tydlig mottagning och du kan ställa in upp till 10 snabbval för dina favoritkanaler. Displayen visar tiden tydligt.
Somna till din favoritkanal som spelar i bakgrunden. Du kan ställa in klockans insomningstimer på att ha radion igång i upp till 2 timmar. När den förinställda tiden har passerat stängs radion av.
Med den dubbla larmfunktionen kan du ställa in två olika larm, och med funktionen för behaglig uppvakning ökar radiovolymen gradvis så att du vaknar behagligt.
Den här väckarklockan har ett reservbatteri. Om det blir strömavbrott behöver du inte återställa klockan och alarminställningarna sparas.
Ljud
Högtalare
Anslutningar
Mottagare/mottagning/sändning
Effekt
Förpackningens mått
Produktstorlek
Tillbehör
Larm
Klocka
