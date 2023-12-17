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Utgått
Vacker musik
Spela upp det du gillar med Bluetooth-högtalaren som ser fantastisk ut i alla miljöer. Du får 20 timmars speltid och fylligt ljud med varm bas. Det finns en strömbanksfunktion för att ladda telefoner och högtalartyg med ull ger en snygg stil.
Bluetooth®
30 W uteffekt
20 timmars speltid
Inbyggd strömbanksfunktion
Den här Bluetooth-högtalaren fixar musik med stil på allt från morgonträningen till middagen på balkongen. Med de präglade knapparna kan du styra uppspelning, stereoparkoppling, Bluetooth med mera. Högtalarens remhål är praktiskt om du vill använda en bärrem.
Den här högtalaren är täckt av ett förstklassigt högtalartyg som skapats av den exklusiva tillverkaren Kvadrat. Det här vackra materialet som består av en ullblandning är akustiskt transparent, vilket gör att ljudet kan flöda fritt från högtalaren ut i rummet.
Du får 20 timmars speltid med en enda laddning och den trådlösa räckvidden är 20 m. Det tar 4,5 timmar att ladda högtalaren via den medföljande USB-C-kabeln.
Utmärkelser
4.5
av 5
10
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Double speaker combi
17/12/2023
Suomi
Powerfull bt soeaker
Comes with great bass and double connection to another makes a really great sounding pair. Easy to use.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS7505 Langaton kaiutin
Datum för användning 2022-11-17
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS7505 Langaton kaiutin
Datum för användning 2022-11-17
Scott.
18/01/2024
Nederland
No nonsense luidspreker
voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.
Fördelar
goed geluid, gemakkelijk
Nackdelar
geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS7505 Draadloze luidspreker
Datum för användning 2023-09-18
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS7505 Draadloze luidspreker
Datum för användning 2023-09-18
Tjebbe
24/11/2023
Nederland
Fijne speaker
Mooie vormgeving. Fijn geluid. 2 speakers gekocht om stereo geluid te krijgen. Werkt perfect en goed.
Fördelar
Geluid, vormgeving, koppelen aan andere speaker
Nackdelar
Geen mogelijkheid bass of treble in te stellen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS7505 Draadloze luidspreker
Datum för användning 2022-11-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS7505 Draadloze luidspreker
Datum för användning 2022-11-24
IPX7-klassningen innebär att högtalarelementet kan sänkas ned i upp till 30 minuter på ett djup på ner till 1 meter. Högtalartyget är inte vattentätt, men tål några vattendroppar.