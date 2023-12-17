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Utgått

Trådlös högtalare

TAS7505/00

4.5

| (10) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Vacker musik

Spela upp det du gillar med Bluetooth-högtalaren som ser fantastisk ut i alla miljöer. Du får 20 timmars speltid och fylligt ljud med varm bas. Det finns en strömbanksfunktion för att ladda telefoner och högtalartyg med ull ger en snygg stil.

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Vacker musik

  • Bluetooth®

  • 30 W uteffekt

  • 20 timmars speltid

  • Inbyggd strömbanksfunktion

Form och funktion i perfekt harmoni

Form och funktion i perfekt harmoni

Den här Bluetooth-högtalaren fixar musik med stil på allt från morgonträningen till middagen på balkongen. Med de präglade knapparna kan du styra uppspelning, stereoparkoppling, Bluetooth med mera. Högtalarens remhål är praktiskt om du vill använda en bärrem.

Kvadrat-högtalartyg. Utformat för att släppa igenom ljudet

Den här högtalaren är täckt av ett förstklassigt högtalartyg som skapats av den exklusiva tillverkaren Kvadrat. Det här vackra materialet som består av en ullblandning är akustiskt transparent, vilket gör att ljudet kan flöda fritt från högtalaren ut i rummet.

20 timmars speltid. 4,5 timmars laddningstid

20 timmars speltid. 4,5 timmars laddningstid

Du får 20 timmars speltid med en enda laddning och den trådlösa räckvidden är 20 m. Det tar 4,5 timmar att ladda högtalaren via den medföljande USB-C-kabeln.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på AWARD-1679621

Recensioner

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4.5

av 5

10

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

3
2

17/12/2023

Suomi

Suomi

Powerfull bt soeaker

Comes with great bass and double connection to another makes a really great sounding pair. Easy to use.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS7505 Langaton kaiutin

Datum för användning 2022-11-17

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS7505 Langaton kaiutin

Datum för användning 2022-11-17

18/01/2024

Nederland

Nederland

No nonsense luidspreker

voor mensen die van een goed geluid houden en geen zin hebben om allerlei dingen in te stellen..APP vrij :) DOEN Denk dat in een tweede bestel voor het stereo geluid.

Fördelar

goed geluid, gemakkelijk

Nackdelar

geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS7505 Draadloze luidspreker

Datum för användning 2023-09-18

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS7505 Draadloze luidspreker

Datum för användning 2023-09-18

24/11/2023

Nederland

Nederland

Fijne speaker

Mooie vormgeving. Fijn geluid. 2 speakers gekocht om stereo geluid te krijgen. Werkt perfect en goed.

Fördelar

Geluid, vormgeving, koppelen aan andere speaker

Nackdelar

Geen mogelijkheid bass of treble in te stellen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS7505 Draadloze luidspreker

Datum för användning 2022-11-24

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS7505 Draadloze luidspreker

Datum för användning 2022-11-24

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Ansvarsfriskrivningar

  1. IPX7-klassningen innebär att högtalarelementet kan sänkas ned i upp till 30 minuter på ett djup på ner till 1 meter. Högtalartyget är inte vattentätt, men tål några vattendroppar.