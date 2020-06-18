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Utgått
40 mm högtalarelement/sluten baksida
Over-ear
Svett/vattentät
Med de här hörlurarna kan du lyssna på musik i farten i upp till 20 timmar med kontinuerlig uppspelning.
Låt träningsspellistan ta dig till nästa nivå. Perfekt inställda 40 mm akustiska neodymelement ger dig bas som håller dig igång. Den slutna baksidan ger fantastisk passiv brusreducering. Du kan höja volymen utan att störa andra.
De mjuka öronkuddarna som andas är fyllda med kylgel: oavsett hur hårt du tränar känns hörlurarna svala mot huden. Kuddarna är även löstagbara för enkel rengöring.
4.6
av 5
74
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Mange_12
18/06/2020
Sverige
Grymma sportlurar!
Grymma sportlurar, jag har tidigare bara använt in-ear lurar när jag löptränar eftersom jag har tyckt att over-ear blir för svettigt och varmt. Ett problem som jag har med in-ear lurar är att de ofta ramlar ur när jag börjar svettas men med dessa lurar är det helt annorlunda, dom sitter bra och känns svala trots att jag svettas ganska mycket och det är lätt att plocka av kuddarna och skölja av dem efter löprundan. Ytterligare plus är att de har bra batteritid och att de släpper in lagom mycket bakgrundsljud vilket är skönt när man tränar utomhus.
Fördelar
Bekväma, svala, bra batteritid, lätta att tvätta av
Den här recensionen skrevs för TASH402BK Trådlösa hörlurar
Den här recensionen skrevs för TASH402BK Trådlösa hörlurar
Hilleville
18/04/2020
Sverige
Perfekt för löpning!
Utmärkt ljud! Sitter bra och är lätta! Perfekta under löprundan!
Fördelar
Lätta, bra ljud
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TASH402BK Trådlösa hörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TASH402BK Trådlösa hörlurar
Yeljsa
29/05/2020
United Kingdom
Del av marknadsföring
Recommend for sports and work enthusiast!
Just recently got these headphones to test and I can tell you these are next level! The sound quality is way better than average it has a decent quality bass and the cancellation feature is in a league of there own!. Once fully charged I got the 20 hours out of these as stated which im chuffed about. The design is great. It looks amazing and the fit is better than most and comfortable for hours of exercise if thats what your into. Ive had to give these a clean and detaching the ear cuffs is very accessible for all people. The feature of automated bluetooth connection is a plus as it lets me connect between my phone and laptop within seconds. Overall id recommend to grab these headphones if you can!
Fördelar
Great sound, great charge life, superb comfort and noise cancellation. Easerly cleanable
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TASH402BK Wireless Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TASH402BK Wireless Headphones
Det faktiska resultatet kan variera