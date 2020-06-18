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  • Håll huvudet kallt.
  • Håll huvudet kallt.
  • Håll huvudet kallt.
  • Håll huvudet kallt.
  • Håll huvudet kallt.
  • Håll huvudet kallt.
  • Håll huvudet kallt.
  • Håll huvudet kallt.
  • Håll huvudet kallt.
  • Håll huvudet kallt.
  • Håll huvudet kallt.
  • Håll huvudet kallt.
  • Håll huvudet kallt.
  • Håll huvudet kallt.
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  • Håll huvudet kallt.

Utgått

Trådlösa hörlurar

TASH402LF/00

4.6
| (74) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Håll huvudet kallt.
Krossa ditt personbästa med de här trådlösa svettåliga over-ear-sporthörlurarna. De är lätta och bekväma och ger 20 timmars uppspelningstid med en enda laddning. Svalkande öronsnäckskuddar ser till att du behåller fokus när det blir varmt.
Visa alla fördelar

Hur varm du än blir.

Håll huvudet kallt.

  • 40 mm högtalarelement/sluten baksida

  • Over-ear

  • Svett/vattentät

20 timmars speltid

Med de här hörlurarna kan du lyssna på musik i farten i upp till 20 timmar med kontinuerlig uppspelning.

40 mm akustiska neodymelement

Låt träningsspellistan ta dig till nästa nivå. Perfekt inställda 40 mm akustiska neodymelement ger dig bas som håller dig igång. Den slutna baksidan ger fantastisk passiv brusreducering. Du kan höja volymen utan att störa andra.

Öronkuddar som andas. Kan enkelt tas bort för rengöring

De mjuka öronkuddarna som andas är fyllda med kylgel: oavsett hur hårt du tränar känns hörlurarna svala mot huden. Kuddarna är även löstagbara för enkel rengöring.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

74

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

18/06/2020

Sverige

Sverige

Grymma sportlurar!

Grymma sportlurar, jag har tidigare bara använt in-ear lurar när jag löptränar eftersom jag har tyckt att over-ear blir för svettigt och varmt. Ett problem som jag har med in-ear lurar är att de ofta ramlar ur när jag börjar svettas men med dessa lurar är det helt annorlunda, dom sitter bra och känns svala trots att jag svettas ganska mycket och det är lätt att plocka av kuddarna och skölja av dem efter löprundan. Ytterligare plus är att de har bra batteritid och att de släpper in lagom mycket bakgrundsljud vilket är skönt när man tränar utomhus.

Fördelar

Bekväma, svala, bra batteritid, lätta att tvätta av

Den här recensionen skrevs för TASH402BK Trådlösa hörlurar

Den här recensionen skrevs för TASH402BK Trådlösa hörlurar

18/04/2020

Sverige

Sverige

Perfekt för löpning!

Utmärkt ljud! Sitter bra och är lätta! Perfekta under löprundan!

Fördelar

Lätta, bra ljud

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TASH402BK Trådlösa hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TASH402BK Trådlösa hörlurar

29/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Recommend for sports and work enthusiast!

Just recently got these headphones to test and I can tell you these are next level! The sound quality is way better than average it has a decent quality bass and the cancellation feature is in a league of there own!. Once fully charged I got the 20 hours out of these as stated which im chuffed about. The design is great. It looks amazing and the fit is better than most and comfortable for hours of exercise if thats what your into. Ive had to give these a clean and detaching the ear cuffs is very accessible for all people. The feature of automated bluetooth connection is a plus as it lets me connect between my phone and laptop within seconds. Overall id recommend to grab these headphones if you can!

Fördelar

Great sound, great charge life, superb comfort and noise cancellation. Easerly cleanable

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TASH402BK Wireless Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TASH402BK Wireless Headphones

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