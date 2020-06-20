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  • Slipp sladdar.
  • Slipp sladdar.
  • Slipp sladdar.
  • Slipp sladdar.
  • Slipp sladdar.
  • Slipp sladdar.
  • Slipp sladdar.
  • Slipp sladdar.
  • Slipp sladdar.
  • Slipp sladdar.
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Utgått

7000 seriesTrådlösa hörlurar

TAST702BK/00

3.4
| (9) Recensioner
Slipp sladdar.
Dessa true wireless in-ear-sporthörlurar älskar när du svettas. IPX5-stänktåliga och UV-rengöringsteknik innebär att du håller dig fräsch hur hårt du än kör. Du får upp till 24 timmars uppspelningstid med det bärbara laddningsfodralet.
Visa alla fördelar

Träna fritt.

Slipp sladdar.

  • 6 mm element/sluten baksida

  • In-ear

  • 6 + 18 timmars speltid

  • Säker passform

Mjuka gummitäckta vingspetsar. Säker och bekväm

Tre storlekar på de utbytbara gummipropparna ger perfekt passform. Flexibla vingspetsar sitter säkert i örat. Oavsett hur hårt du tränar sitter de här sporthörlurarna på plats där du behöver dem.

Perfekt passform, fantastisk passiv brusreduceringsisolering

Oavsett hur hårt du tränar håller de här hörlurarna sig på plats. Flexibla vingspetsar sitter säkert i örat. Utbytbara gummiproppar i small, medium och large gör att du kan hitta den perfekta passformen för dig.

Smart ihopparning. Hitta Bluetooth-enheten automatiskt

Med de användarvänliga knapparna kan du pausa din spellista och ta emot samtal utan att vidröra din smartphone. Hörlurarna är redo att paras ihop så fort du slår på Bluetooth. När de är ihopparade kommer de ihåg den sista enheten de parades ihop med.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
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3.4

av 5

9

Recensioner

3

20/06/2020

Sverige

Sverige

Bra för löpning!

Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!

Fördelar

Tar bort äckel-päckel

Nackdelar

Nej

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar

24/04/2021

España

España

TIENE BUENAS FUNCIONES

ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos

24/03/2021

Italia

Italia

TOP TOP TOP

Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP

Fördelar

Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove

Nackdelar

non semplicissima la prima configurazione Bluetooth

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 series TAST702BK Cuffia wireless

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  1. Det faktiska resultatet kan variera