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Utgått
TAST702BK/00
6 mm element/sluten baksida
In-ear
6 + 18 timmars speltid
Säker passform
Tre storlekar på de utbytbara gummipropparna ger perfekt passform. Flexibla vingspetsar sitter säkert i örat. Oavsett hur hårt du tränar sitter de här sporthörlurarna på plats där du behöver dem.
Oavsett hur hårt du tränar håller de här hörlurarna sig på plats. Flexibla vingspetsar sitter säkert i örat. Utbytbara gummiproppar i small, medium och large gör att du kan hitta den perfekta passformen för dig.
Med de användarvänliga knapparna kan du pausa din spellista och ta emot samtal utan att vidröra din smartphone. Hörlurarna är redo att paras ihop så fort du slår på Bluetooth. När de är ihopparade kommer de ihåg den sista enheten de parades ihop med.
3.4
av 5
9
Recensioner
Löp-Aspen
20/06/2020
Sverige
Bra för löpning!
Jag springer mycket och har tyckt att mina gamla In-earlurar varit lite läskiga av allt äckel-päckel. Köpte dessa lurar som rengörs när man lägger ner dom i behållaren. Smidigt sätt att ha fräscha lurar!
Fördelar
Tar bort äckel-päckel
Nackdelar
Nej
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series TAST702BK Trådlösa hörlurar
FRANK1313
24/04/2021
España
TIENE BUENAS FUNCIONES
ES EL PRODUCTO QUE ESTADO BUSCANDO A MIS NECESIDADES
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series TAST702BK Auriculares inalámbricos
Aldo787
24/03/2021
Italia
TOP TOP TOP
Ho scelto questi auricolari per il mio allenamento quotidiano. La connessione sempre stabile, Vestibilità perfetta, Suono nitido e buon isolamento dallo spazio esterno, durata della batteria infinita . Un plus inaspettato la sterilizzazione degli stessi grazie ai raggi UV posti nel case di ricarica TOP
Fördelar
Ottimo isolamento acustico, Ottimo tempo di durata della batteria, Vestibilità al top gli auricolari rimangono incollati all'orecchio anche quando ci si muove
Nackdelar
non semplicissima la prima configurazione Bluetooth
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 7000 series TAST702BK Cuffia wireless
Det faktiska resultatet kan variera