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Utgått

True Wireless-hörlurar

TAT1207YL/00

2.3
| (12) Recensioner
Bär enkelt med dig
Ta med, anslut och lyssna! De här fantastiska true wireless-hörlurarna levereras med ett litet laddningsfodral som lätt får plats i fickan för tillförlitligt och smidigt ljud vart du än är på väg. Stänk- och svettåliga till IPX4 och upp till 18 timmars speltid!
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Bär enkelt med dig

  • Öronproppar med bekväm passform

  • Superlitet laddningsfodral

  • Stänk-/svettåliga: IPX4

  • Upp till 18 timmars speltid

Säker och bekväm in-ear-passform

De här bekväma öronpropparna sitter säkert i hörselgångarna och sluter tätt så att störande ljud utifrån minskas. Hör varje takt och ord! De sitter bekvämt tack vare tre olika storlekar på de mjuka, utbytbara öronpropparna i silikon.

Superlitet USB-C-laddningsfodral

Det här lilla fodralet ger dig stor kraft i ett litet format. När hörlurarna är fulladdade får du 6 timmars speltid och ett fulladdat fodral ger ytterligare 12 timmar. Ladda hörlurarna i 15 minuter så får du en extra timme!

Stänk- och svettåliga: IPX4

Med IPX4-klassning och kraftfulla 6 mm-element får du fantastiskt ljud i alla väder! Hörlurarna är stänktåliga och klarar av både lite regn och svett, så du behöver inte oroa dig om det börjar regna.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.3

av 5

12

Recensioner

4

16/07/2025

Sverige

Sverige

Hållbara

Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.

Fördelar

Hållbara

Nackdelar

Lite "klumpiga" i örat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1207BK True Wireless-hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1207BK True Wireless-hörlurar

31/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

The battery lasts forever.

All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1207BK True Wireless Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1207BK True Wireless Headphones

21/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

The product has good outside noises resistant

I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.

Fördelar

Noise resistant

Nackdelar

Low high volume

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1207WT True Wireless Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT1207WT True Wireless Headphones

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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