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Utgått
TAT3217WT/00
Fylligt ljud
Tydlig samtalskvalitet
IPX5-vattentålig
Upp till 26 timmars speltid
De här hörlurarna, som har formen av en hockeyklubba, sitter bekvämt i hörselgången och skapar en försegling som minskar störande ljud utifrån. Med kraftfulla 10 mm element kan du lyssna på fylligt och levande ljud. Innehåller mjuka, utbytbara öronproppar i silikon i tre storlekar.
ENC använder en bullerdämpande algoritm med dubbla mikrofoner för att ge dig fantastiskt tydliga samtal. Två mikrofoner minskar effektivt ljudet omkring dig så att ni kan höra varandra tydligt. Med de här true wireless-hörlurarna kan du kommunicera tydligt varje gång!
Ta med dig musiken överallt med det här laddningsfodralet i fickformat! När hörlurarna är fulladdade får du 6 timmars speltid och ett fulladdat fodral ger ytterligare 20 timmar. Ladda hörlurarna i 15 minuter och få en extra timme!
2.1
av 5
8
Recensioner
Y128
10/08/2023
Italia
Molto buoni
Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.
Fördelar
Audio
Nackdelar
Ricarica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT3217BK Cuffie True wireless
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT3217BK Cuffie True wireless
KingoBongo
30/12/2022
Deutschland
Airpods in günstig
Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!
Fördelar
Bequem und guter, kraftvoller Klang
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Dylan69
12/05/2023
Nederland
Verifierad köpare
Matige kwaliteit van het geluid
Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.
Fördelar
Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor
Nackdelar
Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro
Den här recensionen skrevs för TAT3217BK True wireless koptelefoons
Den här recensionen skrevs för TAT3217BK True wireless koptelefoons