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  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
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  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
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  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
  • Fylligt ljud, vart du än är på väg
  • Fylligt ljud, vart du än är på väg

Utgått

True Wireless-hörlurar

TAT3217WT/00

2.1
| (8) Recensioner
Fylligt ljud, vart du än är på väg
Upplev fylligt ljud för din musik och kristallklara samtal med de här true wireless-hörlurarna. Bekväma, tillförlitliga och med ett laddningsfodral som får plats i fickan. Stänk- och svettåliga till IPX5 samt 26 timmars speltid.
Visa alla fördelar

Fylligt ljud, vart du än är på väg

  • Fylligt ljud

  • Tydlig samtalskvalitet

  • IPX5-vattentålig

  • Upp till 26 timmars speltid

Säker och bekväm in-ear-passform

Säker och bekväm in-ear-passform

De här hörlurarna, som har formen av en hockeyklubba, sitter bekvämt i hörselgången och skapar en försegling som minskar störande ljud utifrån. Med kraftfulla 10 mm element kan du lyssna på fylligt och levande ljud. Innehåller mjuka, utbytbara öronproppar i silikon i tre storlekar.

2 inbyggda ENC-mikrofoner för tydliga samtal

2 inbyggda ENC-mikrofoner för tydliga samtal

ENC använder en bullerdämpande algoritm med dubbla mikrofoner för att ge dig fantastiskt tydliga samtal. Två mikrofoner minskar effektivt ljudet omkring dig så att ni kan höra varandra tydligt. Med de här true wireless-hörlurarna kan du kommunicera tydligt varje gång!

USB-C-laddningsfodral i fickstorlek

USB-C-laddningsfodral i fickstorlek

Ta med dig musiken överallt med det här laddningsfodralet i fickformat! När hörlurarna är fulladdade får du 6 timmars speltid och ett fulladdat fodral ger ytterligare 20 timmar. Ladda hörlurarna i 15 minuter och få en extra timme!

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.1

av 5

8

Recensioner

4
3

10/08/2023

Italia

Italia

Molto buoni

Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.

Fördelar

Audio

Nackdelar

Ricarica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT3217BK Cuffie True wireless

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT3217BK Cuffie True wireless

30/12/2022

Deutschland

Deutschland

Airpods in günstig

Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!

Fördelar

Bequem und guter, kraftvoller Klang

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT3217WT True Wireless Kopfhörer

12/05/2023

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Matige kwaliteit van het geluid

Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.

Fördelar

Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor

Nackdelar

Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro

Den här recensionen skrevs för TAT3217BK True wireless koptelefoons

Den här recensionen skrevs för TAT3217BK True wireless koptelefoons

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  • Experttips och inspiration.