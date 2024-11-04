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Utgått
TAT3508WT/00
Naturligt ljud.
Brusreducerande
Tydligare samtal på språng
Bluetooth LE Audio*
Brusreducering dämpar externt ljud, så att du kan fokusera på din musik eller dina samtal. Ställ in hörlurarna på auto eller använd Philips Headphones-appen för att justera efter dina preferenser. Vill du höra mer av vad som pågår runt omkring dig? Tryck på en öronpropp för att aktivera Awareness Mode.
När du pratar i telefon plockar en mikrofon upp ljudet från din röst samtidigt som en AI-algoritm tar bort bakgrundsbrus från omgivningen. Personen du pratar med hör dig, inte trafiken eller personerna som pratar bredvid dig!
De här öronpropparna fungerar med enheter som har stöd för Bluetooth LE Audio och LC3-codec* så att du får en stabilare anslutning och märkbart bättre ljud. Ljudet försvinner inte om du streamar musik eller tar emot samtal i tättbebyggda områden och det uppstår ingen fördröjning om du tittar på filmer eller spelar.
3.2
av 5
12
Recensioner
Super Knüff
04/11/2024
Deutschland
Verifierad köpare
Top Produkt
Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor
Fördelar
Tolles Tragegefühl
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Bendersop
25/06/2024
Suisse
Verifierad köpare
Sehr guter ton
Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .
Fördelar
Lange Akkudauer , guter klang
Nackdelar
keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Hitcher777
26/09/2024
Norge
Verifierad köpare
God bass
Funker veldig bra, men tøver litt med BT tilkoblinga nå og da.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT3508BK Ekte trådløse hodetelefoner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT3508BK Ekte trådløse hodetelefoner
Programvaruuppdatering krävs. Appen Philips Headphones meddelar dig när den senaste programvaruversionen är tillgänglig.