ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
  • Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen

Utgått

True Wireless-hörlurar

TAT3508WT/00

3.2
| (12) Recensioner
Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen
Dessa brusreducerande true wireless-hörlurar ger fantastiskt ljud och minskar störande vindbrus och trafikbuller. Låt dig uppslukas av din musik och upplev tydliga telefonsamtal när du är på språng.
Visa alla fördelar

Lyssna på musik och ta emot samtal hela dagen

  • Naturligt ljud.

  • Brusreducerande

  • Tydligare samtal på språng

  • Bluetooth LE Audio*

Hör alltid musiken. Brusreducerande

Hör alltid musiken. Brusreducerande

Brusreducering dämpar externt ljud, så att du kan fokusera på din musik eller dina samtal. Ställ in hörlurarna på auto eller använd Philips Headphones-appen för att justera efter dina preferenser. Vill du höra mer av vad som pågår runt omkring dig? Tryck på en öronpropp för att aktivera Awareness Mode.

Tydligare samtal på språng. Låt den du pratar med höra dig, inget annat

Tydligare samtal på språng. Låt den du pratar med höra dig, inget annat

När du pratar i telefon plockar en mikrofon upp ljudet från din röst samtidigt som en AI-algoritm tar bort bakgrundsbrus från omgivningen. Personen du pratar med hör dig, inte trafiken eller personerna som pratar bredvid dig!

Bättre anslutningsmöjligheter och ljud. Nästa generations Bluetooth*

Bättre anslutningsmöjligheter och ljud. Nästa generations Bluetooth*

De här öronpropparna fungerar med enheter som har stöd för Bluetooth LE Audio och LC3-codec* så att du får en stabilare anslutning och märkbart bättre ljud. Ljudet försvinner inte om du streamar musik eller tar emot samtal i tättbebyggda områden och det uppstår ingen fördröjning om du tittar på filmer eller spelar.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.2

av 5

12

Recensioner

04/11/2024

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Top Produkt

Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor

Fördelar

Tolles Tragegefühl

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

25/06/2024

Suisse

Suisse

Verifierad köpare

Sehr guter ton

Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .

Fördelar

Lange Akkudauer , guter klang

Nackdelar

keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

26/09/2024

Norge

Norge

Verifierad köpare

God bass

Funker veldig bra, men tøver litt med BT tilkoblinga nå og da.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT3508BK Ekte trådløse hodetelefoner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT3508BK Ekte trådløse hodetelefoner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Programvaruuppdatering krävs. Appen Philips Headphones meddelar dig när den senaste programvaruversionen är tillgänglig.