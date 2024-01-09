Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Brusreducering Pro
Två mikrofoner för tydliga samtal
Trådlöst laddningsfodral
IPX5-vattenskydd
De här True Wireless-hörlurarna ser inte bara snygga ut – de ser till att du kan fokusera. Avancerad brusreducering filtrerar ut oönskade ljud medan medvetenhetsläget låter dig höra världen runt omkring. Aktivera läget för röstförbättring i Philips Headphones-appen så kan du prata med någon i närheten utan att behöva ta ut en öronsnäcka.
När du är på väg. På tåget. I parken eller på gymmet. Var du än lyssnar – perfekt inställda 10 mm-element ger dig ett bra ljud för varje låt, spellista med mera. Om du tar ut en öronsnäcka så pausas musiken. Sätt tillbaka öronsnäckan så börjar musiken igen.
Med två mikrofoner fokuserade på ljudet av din röst kan alla höra dig tydligt – och du kan fördubbla samtalstiden genom att använda en öronsnäcka medan den andra laddas. Mikrofonen tilldelas automatiskt den öronsnäcka du använder, och du byter enkelt när batteriet på den aktuella öronproppen håller på att ta slut.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Noël 75
09/01/2024
France
Top j’adore avec un son excellent
J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .
Fördelar
Son et batterie
Nackdelar
Boîtier gros
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT5506BK Casque True Wireless
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT5506BK Casque True Wireless