ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik
  • Ditt liv, dina rörelser, din musik

Utgått

True Wireless-hörlurar

TAT5506BK/00

5
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten
Ditt liv, dina rörelser, din musik
Musik eller samtal, de här snygga True Wireless-hörlurarna är redo. Brusreducering Pro filtrerar bort bakgrundsljud – perfekt för att lyssna utomhus eller när du pendlar. Du får en säker, bekväm passform och metallicstilen blir pricken över i.
Visa alla fördelar

Ditt liv, dina rörelser, din musik

  • Brusreducering Pro

  • Två mikrofoner för tydliga samtal

  • Trådlöst laddningsfodral

  • IPX5-vattenskydd

Snygg design med brusreducering Pro

Snygg design med brusreducering Pro

De här True Wireless-hörlurarna ser inte bara snygga ut – de ser till att du kan fokusera. Avancerad brusreducering filtrerar ut oönskade ljud medan medvetenhetsläget låter dig höra världen runt omkring. Aktivera läget för röstförbättring i Philips Headphones-appen så kan du prata med någon i närheten utan att behöva ta ut en öronsnäcka.

Fantastiskt ljud från 10 mm-neodymiumelement

Fantastiskt ljud från 10 mm-neodymiumelement

När du är på väg. På tåget. I parken eller på gymmet. Var du än lyssnar – perfekt inställda 10 mm-element ger dig ett bra ljud för varje låt, spellista med mera. Om du tar ut en öronsnäcka så pausas musiken. Sätt tillbaka öronsnäckan så börjar musiken igen.

Tydliga samtal med en öronsnäcka eller båda

Tydliga samtal med en öronsnäcka eller båda

Med två mikrofoner fokuserade på ljudet av din röst kan alla höra dig tydligt – och du kan fördubbla samtalstiden genom att använda en öronsnäcka medan den andra laddas. Mikrofonen tilldelas automatiskt den öronsnäcka du använder, och du byter enkelt när batteriet på den aktuella öronproppen håller på att ta slut.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

09/01/2024

France

France

Top j’adore avec un son excellent

J’ai acheté à la Fnac ses écouteurs, et après avoir acheté mis dans le dans les oreilles, et ce fut un grand bonheur 1 la qualité d’écoute à l’extérieur. Le seul bémol le boîtier est assez gros mais la qualité et l’autonomie. Rien à voir avec des iPod iPhone, qui ne tiennent pas longtemps en durée .

Fördelar

Son et batterie

Nackdelar

Boîtier gros

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT5506BK Casque True Wireless

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAT5506BK Casque True Wireless

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.