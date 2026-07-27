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Utgått
TAT6908BK/00
Detaljerat, naturligt ljud
Brusreducering Pro
Konversationsläge
Tydligare samtal på språng
Få en mer omslutande upplevelse med brusreducering som blockerar externt ljud och gör att du kan lyssna utan störningar. Om du vill höra vad som pågår runt omkring dig trycker du på en öronpropp för att aktivera Awareness Mode. Du kan justera brusreduceringsnivåerna eller aktivera vindbrusreducering via appen Philips Headphones.
Dessa öronproppar hjälper dig att höra personen på andra sidan linjen bättre. Tryck bara på den vänstra öronproppen för att aktivera konversationsläget eller använd appen Philips Headphones. Riktade mikrofoner plockar upp rösten hos den som står framför dig medan brusreduceringen filtrerar bort omgivande ljud.
Med ett enkelt hörseltest i appen Philips Headphones kan du skapa ett personligt lyssnar-läge som är anpassat efter hur du hör olika frekvenser i varje öra. Du kan sedan använda appen för att justera din anpassade profil eller justera vänster och höger öronpropp var för sig när som helst.
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