ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
  • Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring

Utgått

True Wireless-hörlurar

TAT6908BK/00

Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring
Njut av din musik. Älska dina podcasts. De här bekväma brusreducerande true wireless-öronpropparna ger dig fantastiskt ljud och anpassade lyssnar-lägen som hjälper dig att höra konversationer bättre, både via telefon och ansikte mot ansikte.
Visa alla fördelar

Hörlurar som välkomnar och kan stänga ute världen runt omkring

  • Detaljerat, naturligt ljud

  • Brusreducering Pro

  • Konversationsläge

  • Tydligare samtal på språng

Bli uppslukad av musiken med Noise Canceling Pro

Bli uppslukad av musiken med Noise Canceling Pro

Få en mer omslutande upplevelse med brusreducering som blockerar externt ljud och gör att du kan lyssna utan störningar. Om du vill höra vad som pågår runt omkring dig trycker du på en öronpropp för att aktivera Awareness Mode. Du kan justera brusreduceringsnivåerna eller aktivera vindbrusreducering via appen Philips Headphones.

Konversationsläge för samtal ansikte mot ansikte

Konversationsläge för samtal ansikte mot ansikte

Dessa öronproppar hjälper dig att höra personen på andra sidan linjen bättre. Tryck bara på den vänstra öronproppen för att aktivera konversationsläget eller använd appen Philips Headphones. Riktade mikrofoner plockar upp rösten hos den som står framför dig medan brusreduceringen filtrerar bort omgivande ljud.

Personligt Min hörsel-läge. Gör hörseltestet i appen!

Personligt Min hörsel-läge. Gör hörseltestet i appen!

Med ett enkelt hörseltest i appen Philips Headphones kan du skapa ett personligt lyssnar-läge som är anpassat efter hur du hör olika frekvenser i varje öra. Du kan sedan använda appen för att justera din anpassade profil eller justera vänster och höger öronpropp var för sig när som helst.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.