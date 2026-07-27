Personligt Min hörsel-läge. Gör hörseltestet i appen!

Med ett enkelt hörseltest i appen Philips Headphones kan du skapa ett personligt lyssnar-läge som är anpassat efter hur du hör olika frekvenser i varje öra. Du kan sedan använda appen för att justera din anpassade profil eller justera vänster och höger öronpropp var för sig när som helst.