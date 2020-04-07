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Utgått
TAUN102BK/00
6 mm element/sluten baksida
In-ear
7 timmars uppspelningstid
Snabbladdningstekniken ger dig ett snabbt tillskott av ström när batteriet börjar ta slut. Bara 15 minuters laddningstid ger dig 90 minuters uppspelning.
In-ear-hörlurarna har infattade magneter som garanterar enkel och prydlig förvaring på ett smart sätt. Magneterna sitter på baksidan av varje hörlur så att de lätt kan fästas vid varandra utan krångel. Klicka ihop dem rygg mot rygg och bunta ihop dem med den platta antitrasselsladden i väskan, så är de lättåtkomliga och du vet alltid var du har dem.
2.8
av 5
4
Recensioner
ESFL
07/04/2020
España
Calidad de sonido y duración bateria.
Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.
Fördelar
Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".
Nackdelar
El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
H Oosterhuis
18/09/2020
Nederland
mooi geluid voor redelijke prijs
Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.
Fördelar
goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur
Nackdelar
te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
DonnaMaka
13/11/2023
España
AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%
Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!
Fördelar
ligereza del producto
Nackdelar
lo antes mencionado
Den här recensionen skrevs för 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Den här recensionen skrevs för 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono