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Utgått

3000 seriesTrådlösa hörlurar med mikrofon

TAUN102BK/00

2.8
| (4) Recensioner
Trådlös frihet
De kompakta Upbeat Bluetooth-in-ear-hörlurarna ger kraftfullt ljud med upp till 7 timmars trådlös musikuppspelning. Bärbar lösning för smidig användning.
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Kraftfullt ljud.

Trådlös frihet

  • 6 mm element/sluten baksida

  • In-ear

  • 7 timmars uppspelningstid

Komfort och passiv brusreducering

Snabbladdningsteknik

Snabbladdningstekniken ger dig ett snabbt tillskott av ström när batteriet börjar ta slut. Bara 15 minuters laddningstid ger dig 90 minuters uppspelning.

Hörlurar med infattade magneter garanterar enkel och prydlig förvaring

In-ear-hörlurarna har infattade magneter som garanterar enkel och prydlig förvaring på ett smart sätt. Magneterna sitter på baksidan av varje hörlur så att de lätt kan fästas vid varandra utan krångel. Klicka ihop dem rygg mot rygg och bunta ihop dem med den platta antitrasselsladden i väskan, så är de lättåtkomliga och du vet alltid var du har dem.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.8

av 5

4

Recensioner

3
2

07/04/2020

España

España

Calidad de sonido y duración bateria.

Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.

Fördelar

Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".

Nackdelar

El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

18/09/2020

Nederland

Nederland

mooi geluid voor redelijke prijs

Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.

Fördelar

goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur

Nackdelar

te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

13/11/2023

España

España

AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%

Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!

Fördelar

ligereza del producto

Nackdelar

lo antes mencionado

Den här recensionen skrevs för 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Den här recensionen skrevs för 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

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