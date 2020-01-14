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Utgått
6 mm element/sluten baksida
Bluetooth®
Svart
Du får upp till 3 timmars speltid på en enda laddning. Om du ger dig ut med ett fulladdat fodral får du ytterligare 9 timmar över flera laddningar. Sätt bara tillbaka hörlurarna i fodralet varje gång de behöver laddas. En fullständig laddning tar 2 timmar.
Du kan rocka loss ditt ljud på ett bekvämt sätt tack vare den åtsittande, lätta designen.
De akustiska 6 mm neodymelementen ger dig fantastiskt ljud och kraftfull bas. Det ovala akustiska röret maximerar passiv brusreducering. Mono-läget ger dig möjlighet att lämna ett öra fritt när du vill hålla dig informerad om omvärlden.
3.8
av 5
11
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
oaseel
14/01/2020
Sverige
prisvärda!
Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.
Fördelar
bra bas. ganska bra reducering.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAUT102BK Trådlösa hörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAUT102BK Trådlösa hörlurar
Jan F
19/07/2020
Nederland
Verifierad köpare
Uitstekende muziekweergave
Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon
Jazzyclub
12/03/2020
Italia
OTTIMO ACQUISTO
pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)
Fördelar
comode pratiche lunga durata
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAUT102BK Cuffie wireless
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAUT102BK Cuffie wireless