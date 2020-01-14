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Utgått

Trådlösa hörlurar

TAUT102BK/00

3.8
| (11) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Skapad för dig
Rocka loss ditt ljud på ett bekvämt sätt. Dessa in-ear-hörlurar ger verklig trådlös frihet och en liten hörlursdesign som sitter säkert. Du får upp till 12 timmars speltid med det lilla laddningsfodralet som lätt får plats i fickor och väskor.
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Skapad för dig

  • 6 mm element/sluten baksida

  • Bluetooth®

  • Svart

Få upp till 12 timmars speltid med laddningsfodralet

Du får upp till 3 timmars speltid på en enda laddning. Om du ger dig ut med ett fulladdat fodral får du ytterligare 9 timmar över flera laddningar. Sätt bara tillbaka hörlurarna i fodralet varje gång de behöver laddas. En fullständig laddning tar 2 timmar.

Liten hörlursdesign.

Du kan rocka loss ditt ljud på ett bekvämt sätt tack vare den åtsittande, lätta designen.

6 mm akustiska neodymelement. Fantastiskt ljud, kraftfull bas

De akustiska 6 mm neodymelementen ger dig fantastiskt ljud och kraftfull bas. Det ovala akustiska röret maximerar passiv brusreducering. Mono-läget ger dig möjlighet att lämna ett öra fritt när du vill hålla dig informerad om omvärlden.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

11

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

14/01/2020

Sverige

Sverige

prisvärda!

Har bra bas. ljudet är klart. bra brusreducering. Snabb uppkoppling till enheten.

Fördelar

bra bas. ganska bra reducering.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAUT102BK Trådlösa hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAUT102BK Trådlösa hörlurar

19/07/2020

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Uitstekende muziekweergave

Makkelijk te koppelen met apparaat dmv Bluetooth en zit comfortabel in de oren.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAUT102BK Draadloze hoofdtelefoon

12/03/2020

Italia

Italia

OTTIMO ACQUISTO

pratiche, comode e di facile associazione con il telefono...ha una portata notevole anche da stanza a stanza avrei fatto la capacità della base di ricarica maggiore di quella attuale, ma tutto sommato penso sia stata calibrata per la ricarica completa delle cuffie e non come powerback (nel caso ti trovi fuori casa e magari non hai la possibilità di ricaricare la base diventa un problema)

Fördelar

comode pratiche lunga durata

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAUT102BK Cuffie wireless

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAUT102BK Cuffie wireless

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