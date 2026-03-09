    Spelar upp kassettband, och allt annat också

      CD Soundmachine

      TAZ2500/10

      Övergripande klassificering / 5
      Spelar upp kassettband, och allt annat också

      Är du redo för kassettbandets återkomst? Den här bärbara bergsprängaren har ett inbyggt kassettdäck samt en cd-spelare. Du får även klar DAB+/FM-radio, stabil Bluetooth®-streaming, USB-uppspelning och en aux-in-port för andra enheter.

      Spelar upp kassettband, och allt annat också

      • Cd-spelare med flera källor
      • Cd-skivor, DAB+/FM-radio, USB
      • Bluetooth® 6.0, aux-in
      • Inbyggd kassettspelare
      GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning

      Vi använder återvunnen plast i våra produkter och våra förpackningar är tillverkade av FSC-certifierad återvunnen kartong med bilagor som är tryckta på återvunnet papper.

      Bärbar cd-spelare i bergsprängarstil

      Oavsett om du upptäcker glädjen med fysiska cd-skivor på nytt eller för första gången, är den här toppmatade cd-spelaren ett utmärkt val för vanlig lyssning. Den kan läsa alla typer av cd-format och bärhandtaget gör den lätt att flytta runt. Anslut den bara till ett vägguttag eller sätt i sex batterier (typ R14 C) och ta med den ut.

      DAB+/FM-radio. Digital mottagare med upp till 20 snabbval

      När du vill lyssna på musikkällan som har funnits längre än cd-skivor gör den digitala mottagaren det enkelt att hitta DAB+- och FM-radiostationer du gillar. Du kan ställa in upp till 20 DAB+-snabbval och 20 FM-snabbval för de stationer du lyssnar mest på.

      Enkel trådlös streaming via Bluetooth®

      Vill du använda den här cd-spelaren som en bärbar högtalare? Tack vare Bluetooth®-anslutning kan du streama ljud direkt till spelaren från en kompatibel smart enhet, och Dynamic Bass Boost kommer att rocka dina favoritbastoner.

      Kassettdäck

      Den frontmatade kassettspelaren ger dig ännu ett lyssningssätt. Oavsett om du har kvar dina gamla blandband eller om du lyssnar på kassettband för första gången – lägg i ett band, tryck på play och låt musiken flöda.

      Anslut till andra källor via USB-port och aux-in

      För komplett flexibilitet har den även en USB-port där du kan ansluta ett USB-minne för att lyssna på din digitala musiksamling. Eller använd aux in-porten för att ansluta en skivspelare och spela upp LP-skivor.

      Inbyggd insomningstimer

      Om du gillar att somna till musik, en ljudbok eller radion som spelar i bakgrunden kan du ställa in insomningstimern på 120, 90, 60, 30 eller 15 minuter. Efter den valda tiden aktiverar cd-spelaren standbyläge.

      Tekniska specifikationer

      • Ljud

        Uteffekt (RMS)
         3 W
        Ljudförbättring
        DBB (Dynamic Bass Boost)
        Ljudsystem
        Stereo
        Högtalardiameter
        2,5 tum
        Volymkontroll
        upp/ned

      • Högtalare

        Inbyggda högtalare
        2

      • Anslutningar

        USB
        Typ-A (uppspelning)
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        Ljudingång (3,5 mm)
        Ja
        Bluetooth-version
         6,0

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Antenn
        FM-antenn
        Automatisk digital kanalsökning
        Ja
        Radioband
        • FM mono
        • FM-stereo
        • DAB/DAB+
        Kanalförinställningar
        20 (FM) + 20 (DAB)
        RDS
        • Programtyp
        • Radio-text
        • Stationsnamn
        Antenntyp
        Teleskopisk
        DAB/DAB+
        • Information
        • Meny
        • Smart Scan

      • Bekvämlighet

        Skärmtyp
        LCD
        Färg på bakgrundsbelysning
        Vit
        Insomningsfunktion
        Ja

      • Effekt

        Batterityp
        LR14
        Batterispänning
        1.5  V
        Nätström
        100–240 V, 50/60 Hz
        Strömförbrukning i standby-läge
        < 0,8 W (klockdisplay på)
        Antal batterier
        6*
        Strömtyp
        AC, batterier*

      • Tillbehör

        Snabbstartguide
        Ja
        Nätkabel
        Ja
        Garanti
        • Garantibevis
        • Säkerhetsblad

      • Design

        Färg
        Svart

      • Mått

        Paketdjup
        159  mm
        Produktdjup
        245  mm
        Vikt inkl. förpackning
        2,2  kg
        Pakethöjd
        278  mm
        Paketbredd
        370  mm
        Produktbredd
        285  mm
        Produkthöjd
         125  mm
        Produktvikt
        1,35  kg

      • Ljuduppspelning

        Kassettdäcksteknik
        Mekanisk
        Skivuppspelningslägen
        • Snabbt framåt/bakåt
        • Nästa/Föregående spårsökning
        • Repeat/Shuffle/Program
        Uppspelningsmedia
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Antal enheter
        1
        USB Direct-lägen
        • Spela upp/paus
        • Föregående/nästa
        • Snabbspolning bakåt/framåt
        • Stopp
        • Repetering
        • Shuffle
        • Programmerad uppspelning
        Typ av laddare
        Toppmatad
        Programmerbara spår
        20
        Bluetooth-läge
        • Spela upp/paus
        • Föregående/nästa

      • Kompatibilitet

        Appstyrning för smartphone/surfplatta
        Nej

      • Hållbarhet

        Ytterhölje av plast
        innehåller 85 % GRS-certifierad återvunnen akrylnitril-butadien-styren (ABS) TE-00132492

      • Den här produkten har ett batterifack, men batterier medföljer inte. Köp dem separat.
