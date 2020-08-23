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Utgått
WACS700/22
Få åtkomst till alla dina CD-skivor i varje rum
Lagra hela din CD-samling på en 40 GB hårddisk och lyssna på musik i alla rum. Du kan lyssna på olika musik i varje rum och du kan låta musiken följa dig överallt i huset. Fjärrkontrollen har inbyggd display.
Med trådlös streaming behöver du inte ladda ned och lagra stora musikfiler i din ljudenhet. Istället kan du lyssna på dina favoritlåtar samtidigt som de kontinuerligt strömmas till alla musikstationer. Ta med dig musiken från rum till rum med funktionen "Musiken följer mig" – du behöver inte upprepa navigering och uppspelning. Den önskade musiken sänds samtidigt från centralenheten till alla slavenheter. Och tack vare funktionen "Mitt rum-min musik" kan alla familjemedlemmar lyssna på sin egen musik från den lagrade samlingen i alla rum som är försedda med Wireless Music Center eller Wireless Music slavenhet.
Hårddisken på 40 GB innebär att du har en mycket stor lagringskapacitet för dina digitala musikfiler. Den rymmer utan vidare upp till 750 CD-skivor från din musiksamling och inspelningshastigheten är så snabb att du i princip kan rippa och spela upp en låt samtidigt.
Universell Plug & Play är en branschstandardteknik som gör att du kan ansluta till alla enheter som har funktioner för universell Plug & Play och ta emot eller överföra musik. I ditt Wireless Music Center används universell Plug & Play så att du på ett enkelt och standardiserat sätt kan ansluta till andra enheter som har funktioner för universell Plug & Play. Du kan enkelt ansluta ditt Wireless Music Center till andra medieenheter och ta emot eller överföra innehåll.
2.7
av 5
11
Recensioner
23/08/2020
Deutschland
Verifierad köpare
gut
sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung
Fördelar
gute funktion
Nackdelar
keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Datum för användning 2018-08-23
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station
Datum för användning 2018-08-23
Fjcm91
17/04/2020
España
Encantado!
Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.
Fördelar
Sonido y Capacidad de almacenamiento.
Nackdelar
Ninguna
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Datum för användning 2018-04-17
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite
Datum för användning 2018-04-17
sonny
09/10/2011
Nederland
goed buiten verwachting
hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station
Windows-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Faktisk kapacitetsförlust