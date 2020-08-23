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Utgått

StreamiumWireless Music Center

WACS700/22

2.7

| (11) Recensioner

Få åtkomst till alla dina CD-skivor i varje rum

Lagra hela din CD-samling på en 40 GB hårddisk och lyssna på musik i alla rum. Du kan lyssna på olika musik i varje rum och du kan låta musiken följa dig överallt i huset. Fjärrkontrollen har inbyggd display.

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Få åtkomst till alla dina CD-skivor i varje rum

Streama trådlöst mellan Music Center och station(er)

Streama trådlöst mellan Music Center och station(er)

Med trådlös streaming behöver du inte ladda ned och lagra stora musikfiler i din ljudenhet. Istället kan du lyssna på dina favoritlåtar samtidigt som de kontinuerligt strömmas till alla musikstationer. Ta med dig musiken från rum till rum med funktionen "Musiken följer mig" – du behöver inte upprepa navigering och uppspelning. Den önskade musiken sänds samtidigt från centralenheten till alla slavenheter. Och tack vare funktionen "Mitt rum-min musik" kan alla familjemedlemmar lyssna på sin egen musik från den lagrade samlingen i alla rum som är försedda med Wireless Music Center eller Wireless Music slavenhet.

40 GB hårddisk för lagring och uppspelning av upp till 750 CD-skivor

Hårddisken på 40 GB innebär att du har en mycket stor lagringskapacitet för dina digitala musikfiler. Den rymmer utan vidare upp till 750 CD-skivor från din musiksamling och inspelningshastigheten är så snabb att du i princip kan rippa och spela upp en låt samtidigt.

Streama trådlöst från PC via UPnP

Universell Plug & Play är en branschstandardteknik som gör att du kan ansluta till alla enheter som har funktioner för universell Plug & Play och ta emot eller överföra musik. I ditt Wireless Music Center används universell Plug & Play så att du på ett enkelt och standardiserat sätt kan ansluta till andra enheter som har funktioner för universell Plug & Play. Du kan enkelt ansluta ditt Wireless Music Center till andra medieenheter och ta emot eller överföra innehåll.

Tekniska specifikationer

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2.7

av 5

11

Recensioner

23/08/2020

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

gut

sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung

Fördelar

gute funktion

Nackdelar

keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Datum för användning 2018-08-23

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Datum för användning 2018-08-23

17/04/2020

España

España

Encantado!

Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.

Fördelar

Sonido y Capacidad de almacenamiento.

Nackdelar

Ninguna

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite

Datum för användning 2018-04-17

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite

Datum för användning 2018-04-17

09/10/2011

Nederland

Nederland

goed buiten verwachting

hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

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