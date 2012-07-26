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Utgått

StreamiumWireless Music Center

WACS7500/12

3.1

| (97) Recensioner

Släpp musiken fri

Rippa och spara all din musik på 80 GB hårddisken i Philips läckra Streamium Wireless Music System WACS7500 och streama dina favoritsånger var som helst i huset. Det finns också färgstarka Album Art och Internet-radio som gör upplevelsen ännu bättre.

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Lyssna på all din musik i alla rum – trådlöst

Släpp musiken fri

80 GB hårddisk för lagring och uppspelning av upp till 1 500 CD-skivor

80 GB hårddisk för lagring och uppspelning av upp till 1 500 CD-skivor

Tack vare hårddisken på 80 GB har du gott om utrymme att lagra dina digitala ljudfiler – upp till 1 500 CD-skivor ryms. Utrymmesbesparande, smart hantering av ljudsamling, enkel åtkomst och allt på ett ställe.

Enkelt och intuitivt användargränssnitt med visning av albumgrafik

Enkelt och intuitivt användargränssnitt med visning av albumgrafik

GoGears enkla och intuitiva användargränssnitt använder en avancerad navigeringsteknik. Tekniken garanterar inte bara snabb och problemfri navigering utan den går också snabbt att lära sig. Smarta funktioner som Album Art, som visar albumomslag inbäddade i musikfiler, gör att du får en rikare upplevelse, precis som på den gamla goda tiden när du tittade på CD- eller LP-omslagen medan du lyssnade på musiken.

80 W RMS/centralenhet, 30W RMS/station med Super Sound Panel

80 W RMS/centralenhet, 30W RMS/station med Super Sound Panel

Tekniska specifikationer

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3.1

av 5

97

Recensioner

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

great sound

easy to use fantastic system can broadcast same songs all over the house using additional stations sleek and stylish addition to my home

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great product!

this is a great product, very easy to use, its stores all your music in one place, it has a great sound, this is comparable to my previous hi-fi system & 1/3 the size, meaning its takes up less space!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium WACS7500 Wireless Music Centre and Station

04/01/2021

Italia

Italia

Verifierad köpare

ottimo

ottimo stereo con HD incorporato per leggere i propri MP3. con 80gb di spazio si riescono a caricare moltissimi file. Ottima anche la gestione della seconda unità remota. Molto buona la resa audio della stazione principale, con bassi profondi e alti sufficientemente definiti, meno apprezzabile la seconda unità (più piccola e quindi meno performante e meno "limpida" nei suoni). 2 i problemi principali: la navigazione tra le tracce è lenta (si scorre con i tasti, ma un sistema tipo ipod prima maniera sarebbe stato più comodo) e forse si sarebbe potuta avere un'interfaccia migliore (anche per gestire gli input di configurazione del sistema). Unica mancanza (data l'età del prodotto) la gestione tramite DLNA e lo streaming da fonti esterne (ad es. spotify), sarebbe stato lo stereo definitivo. Peccato non ci siano più sistemi di questo tipo (Hi-Fi con HD integrato) a prezzi accessibili.... Philips, perchè non ci riprovi??? Magari con supporto anche allo streaming (oltre che l'HD per chi ha tanti MP3 come me...)

Fördelar

HD, qualità suono

Nackdelar

navigazione tra le tracce, mancanza supporto streaming fonti esterne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium WACS7500 Wireless Music Center + Station

Datum för användning 2019-01-04

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium WACS7500 Wireless Music Center + Station

Datum för användning 2019-01-04

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Det faktiska lediga minnet kan vara mindre på grund av förkonfiguration av enheten

  2. Vissa funktioner kräver internetuppkoppling via bredband